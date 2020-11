El PP provincial de Badajoz reclama la dimisión del alcalde de Castuera y diputado tras su condena por acoso laboral

"Entendemos de forma tajante que ha llegado el momento de que el alcalde de Castuera dimita, que dimita como alcalde de la localidad y que dimita como diputado provincial", ha señalado el presidente del PP provincial, Francisco Javier Fragoso, a tenor de esta sentencia que no es firme, y en relación a la cual el portavoz del PSOE en Extremadura, Juan Antonio González, ha apuntado que analizarán en "profundidad" su contenido antes de "decidir lo que mejor convenga" a la población de Castuera, al partido y al regidor.

Para Fragoso, dicha sentencia pone de manifiesto "unos hechos probados suficientemente graves", que "independientemente" de que en una segunda instancia pueda ser corregido el fallo "ya no se pueden variar", y algunos de los cuales consisten en transcripciones "literales" de conversaciones que "nadie las puede cambiar".

En rueda de prensa este martes junto al portavoz del PP en Castuera, Carlos Carrillo, ha expuesto igualmente que el PSOE "no puede esconder la cabeza diciendo que va a esperar una segunda instancia", lo cual le parece "bien" para saber si Martos debe o no entrar en la cárcel, aunque "desde el punto de vista político no es presentable que siga representando a los vecinos de su pueblo quien se demuestra a través de esas grabaciones y a través de esos hechos cómo actuaba con respecto a ese funcionario".

BULLYING

En su intervención, Fragoso ha considerado que esta sentencia no se puede circunscribir al ámbito administrativo, en el que todos pueden estar "sometidos en cualquier momento a cometer un error, a hacer mal una gestión y, por ello, tener el reproche de tener que ser corregido por la administración de justicia".

Por el contrario, se trata de una sentencia penal que "lo que viene a reprochar es un acoso laboral, es un delito de lesiones, en definitiva un bullying en términos laborales que ha sufrido un trabajador", mientras que sobre los hechos probados recogidos en la misma "uno puede entender si tienen más o menos trascendencia penal".

En todo caso, "ponen de manifiesto el trato vejatorio, las amenazas y la prepotencia con la que el alcalde de Castuera trataba a un empleado público al que, además, de forma reiterada y como ponen de manifiesto las conversaciones transcritas literalmente en la propia sentencia, amenazaba constantemente a ese empleado público con echarle o que se fuera del puesto de trabajo", desde que en 2008 este arquitecto se negase a realizar un informe según le había pedido Martos, en concreto deniega una licencia, con lo cual "empieza la tortura de este empleado público".

Una sentencia de 59 páginas "suficientemente fundamentada como para que la segunda instancia vaya a corregirla poco" y en relación a la cual Francisco Javier Fragoso ha exigido al PSOE extremeño que "no amparen este tipo de actitudes en un municipio como Castuera" porque "la política no merece gente de esta calaña que trata así a los empleados públicos".

Al mismo tiempo, ha considerado que los socialistas "no puede esconder la cabeza" y que ya hay "antecedentes de cómo resguardan" o "amparan a otro delincuente", para referirse al exalcalde de Alburquerque, Ángel Vadillo, condenado por "amenazas y coacciones" a una mujer "por el mero hecho de discrepar con él" y que "no está en la cárcel, no porque no se lo merezca, sino porque el Gobierno socialista de Pedro Sánchez le dio un indulto parcial".

En este punto, ha recordado que el artículo 10H del Estatuto del PSOE dice que debe ser dado de baja como afiliado "cualquiera que sea condenado por la comisión de un delito doloso, mediante sentencia judicial aunque no sea firme", de manera que ha preguntado al portavoz del PSOE extremeño "por qué se saltan sus estatutos" y "por qué están permitiendo que siga en primera línea de la vida pública" una persona condenada por un delito de acoso laboral.

Así, ha reclamado al PSOE que "acate" la sentencia y sus estatutos, y al secretario general del PSOE extremeño que "tome cartas en el asunto, que cumpla sus estatutos y, sobre todo, que cumpla con la dignidad que exige la vocación" a la que "muchos" se dedican como la entrega al servicio público a través de la política.

Por su parte, Carlos Carrillo ha tachado de "injusto" que Martos continúe al frente del Ayuntamiento de Castuera cuando hay una sentencia "más que contundente" y que "ha reprobado su legitimidad como alcalde", a la vez que ha defendido que la actitud del actual regidor "no es la que se merece" el pueblo.

EXALCALDE DE MONTIJO

Por otro lado y a preguntas de los periodistas por la sentencia que condena por prevaricación medioambiental a Alfonso Pantoja, exalcalde de Montijo, Fragoso ha mostrado su "absoluto respeto" a las decisiones judiciales y ha diferenciado entre ambas sentencias por los "hechos sustantivos": "no tiene nada que ver que uno pueda o no cometer errores en la tramitación de expedientes por incidencias de ruidos con el hecho de acosar, vejar y perseguir a un trabajador por no hacer los informes que uno quiere".

Además, ha subrayado que el excalcalde de Montijo "hoy no está en política" y en el momento en el que se hizo la apertura del juicio oral "pidió la suspensión de militancia" del PP, por lo que "hoy es una persona anónima que ha tenido una trayectoria pública".