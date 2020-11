La reducción de las ratios en los centros de día por la Covid-19 afecta a un millar de personas

Barberá ha recordado que con la medida actual solo pueden estar en los centros de día entre dos y tres personas "como mucho". "En otras comunidades no han tomado medidas de este tipo", ha expuesto tras su comparecencia ante la Comisión especial de Discapacidad de la Asamblea Regional.

A su juicio, creen que no es más seguro que una persona con discapacidad esté por la calle en vez de estar en un centro de día donde "se toman todas las medidas de seguridad sanitarias. Puede que la medida adoptada sea razonable, pero alguien nos la tiene que explicar", ha dicho.

En este sentido, el diputado de Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha dicho que ya se está trabajando desde la Consejería para revisar la ratio y poder ampliarla a unas "6 u 8 personas".

Por otro lado, el presidente de Plena Inclusión Región de Murcia también ha criticado en la Comisión que hayan pasado más de cinco años sin que se haya puesto en marcha el decreto de Atención Temprana que indicaba la atención temprana universal y gratuita para niños de 0 a 6 años. "Llevamos más de cinco años con esto, el decreto debe estar en un cajón, exigimos que se ponga en marcha porque, mientras tanto, la Atención Temprana se está financiando por medio de una subvención", ha dicho.

Barberá ha señalado no entender por qué no se pone en vigor el decreto de Atención Temprana, "ya pasó por todos los organismos que tenía que pasar", ha indicado, añadiendo que en los presupuestos de este año se contemplaba una cantidad para ponerla en marcha en el segundo semestre, pero que eso no se ha realizado.

La diputada del PP Maruja Pelegrín ha indicado sobre el decreto que "está elaborado y tiene que salir ya".

Desde VOX, consideran que "se han tomado decisiones sin sentido común, en relación a la reducción de las ratios; mientras que el diputado de Podemos, Rafael Esteban, ha recordado que Plena Inclusión Región de Murcia aglutina a 3.000 familias señalando que a raíz de las últimas medidas adoptadas "han roto la colaboración técnica con el IMAS".

Por último, los socialistas hacen una llamada de atención a la Consejería de Política Social para que restablezca las conexiones con Plena Inclusión.