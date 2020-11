La Generalitat multa amb 40.000 euros a la residència Domus VI Alcoi per no tindre la plantilla requerida

20M EP

La Conselleria de Polítiques Inclusives ha imposat una multa de 40.000 euros a la residència per a Persones Majors Dependents Domus VI Alcoi (Alacant) per infracció greu per no disposar, abans de la pandèmia, "del personal establit per la normativa reguladora de cada servici, tant en la dedicació com en la qualificació professional exigida i necessària per a l'exercici de les seues funcions".