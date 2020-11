Consultorio de Sexo: "Cuatro minutos y acaba, no se preocupa de mi disfrute, no quiero ser infiel pero ya no soporto esto"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

No sé hacerle el amor

PREGUNTA Llevo año y medio con mi novio y la relación va bien; el sexo lo disfrutamos mucho, generalmente él siempre es quien lleva las riendas; sin embargo, me ha pedido que sea yo quien le haga el amor y honestamente como mujer no sé cómo hacer.

Empiezo besándolo pero siempre termino con la penetración, estoy en un punto donde siento que no puedo satisfacerlo como él a mí. ¿Me podría brindar algunos consejos? Muchas gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO La erótica de pareja es cosa de dos y cada uno es responsable de su propia sexualidad, es decir, la pareja se dedica no tanto a hacer sentir al otro sino a sentir con el otro.

Interpreto que tu novio estará pidiendo que seas más proactiva y más versátil en el juego erótico, y sin embargo no siempre es fácil, con determinados juegos eróticos, conseguir que tu pareja alcance los niveles de placer que te gustaría que alcanzase, y todo porque la clave del mismo reside en la manera que cada uno tiene de descifrar su propio GPS del placer; un GPS, además, que requiere actualizaciones en forma de complicidad, paciencia, calma, dedicación y colaboración.

Es muy habitual creer que la insatisfacción erótica de la pareja tiene que ver con nuestra falta de habilidad sexual o que, sencillamente, no le gustamos lo suficiente para despertar su deseo y respuesta sexual.

La biología y los vínculos afectivos precisan, en ocasiones, de tiempos necesarios; por ello os sugeriría que reservéis y planifiquéis en vuestra agenda un momento de relax para conversar de vuestra relación, miedos, deseos, y de vuestras expectativas y necesidades en el plano íntimo.

Durar lo suficiente

PREGUNTA La cuestión es que llevo bastante tiempo sin sexo y ahora cada vez me cuesta más trabajo conocer a alguien. En el fondo subyace la desconfianza de si seré capaz, el día de mañana, de satisfacer a alguien.

¿Cree que el tema de no durar lo suficiente y el conocer chicas puede ir relacionado?

RESPUESTA DEL EXPERTO La percepción de convivir con una dificultad sexual ocasiona una inseguridad erótica que se traduce en un miedo al fracaso ante un nuevo compromiso relacional, lo que lleva a evitar el encuentro interpersonal.

El miedo y el deseo son incompatibles, y en la batalla siempre suele ganar el miedo; cuando el miedo se hace el protagonista la persona tiende a evitar los encuentros eróticos e interpersonales por miedo a no cumplir las expectativas eróticas de la otra persona.

El 90% de las causas por las cuales un hombre eyacula antes de lo que desea son psicosexuales, siendo la fundamental un aprendizaje erótico de la masturbación o “fiestas privadas” marcado por las prisas, circunstancia a la que suelen unirse una personalidad ansiosa, una insuficiente regularidad erótica y un cierto estrés relacional.

Si tu preocupación tiene relación con una falta de control eyaculatorio, te sugiero que acudas a un profesional de la sexología puesto que tiene una sencilla solución.

Esta dificultad responde muy bien a la terapia sexológica que busca como objetivo “sentir al máximo con el mejor control posible”.

Ella todo, yo nada

PREGUNTA Mi mujer quiere que le haga todas las prácticas sexuales posibles, lo que incluye anal y cunnilingus; pero cuando soy el que le pide una felación me dice que le da asco. No veo reciprocidad, solo me exige pero no da. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DEL EXPERTO Los mismos gustos eróticos no tienen por qué ser compartidos…, la reciprocidad no puede exigirse en el marco de la relación, porque dar es igual a recibir.

Los deseos y gustos eróticos en pareja pueden ser compartibles, pero sólo si ambos desean que sea así. Es decir, uno puede desear hacer algo y el otro no, y en este caso el no es lo más beneficioso para la relación.

Tu interrogante tiene una respuesta inevitable, debes respetar y entender su decisión. Los gustos y los deseos eróticos se mueven en clave de diversidad y además se van modificando con el paso de los años y la evolución dinámica y cambiante de la relación.

Negarse a hacer algo que no le gusta es un gesto de cuidado hacia ella misma y hacia vuestra relación, además de ser un gesto de sinceridad hacia tu persona. El deseo tiene sus tiempos, sus claves y no hay que presionarlo. Lo que hoy te gusta, mañana puede dejar de gustarte y viceversa.

Es interesante abrirse a la versatilidad en cuanto a los juegos eróticos, pero no es menos cierto que dicha versatilidad está condicionada a los deseos.

Casi no me pide sexo

PREGUNTA Tengo varias dudas; mi pareja y yo vivimos juntos hace 10 meses, al principio el sexo era bueno, le dedicábamos su tiempo... pero ahora él es muy aburrido y monótono; ya no le echa ganas, no hay un precalentamiento, dura apenas 4 minutos y termina, y además no se preocupa de que yo disfrute.

Siento que sólo me utiliza para satisfacerse y me siento muy frustrada; no quiero ser infiel pero ya no soporto esta situación. He hablado con él y el cambio ha sido mínimo. Además no tenemos sexo frecuente..., casi no me pide y para ser hombre se me hace raro.

Por experiencias pasadas sé que los hombres piden con mucha más frecuencia. A veces pienso que me es infiel por la poca frecuencia con que lo hacemos y no sé qué hacer al respecto.

RESPUESTA DEL EXPERT O Las parejas suelen tener claro que al amor hay que dedicarse para evitar llegar al desamor, pero al erotismo también hay que dedicarse para evitar el desencuentro y distancia erótica.

Ello significa que, aunque se hayan perdido ingredientes eróticos como la chispa, el misterio y la burbuja erótica inicial, hay que cuidar otros elementos como la complicidad, tiempos y momentos de pareja, espacios personales, conversaciones eróticas….y todo para que el erotismo no acabe siendo demasiado predecible.

El que tu pareja hombre se haya vuelto menos proactivo puede deberse a que vuestro guión erótico se haya vuelto rutinario y necesite una dosis de dinamización e innovación.

Una buena conversación, en torno a una cena íntima, podría ser un buen comienzo para intentar reconducir vuestra relación erótica.

El estilo de vida actual no suele facilitar las cosas: cuidado de hijos, horas de trabajo, pereza y cansancio, ocio individual y otras obligaciones hacen que no dediquemos tiempo a la pareja y al encuentro piel a piel.

Mi sugerencia es que reservéis y planifiquéis en vuestra agenda un momento de relax para conversar de vuestra relación, de vuestros miedos, de vuestros deseos, expectativas y necesidades en el plano íntimo.

Y si tras vuestro momento no sabéis daros una respuesta que explique la situación, sugiero acudáis a un profesional de la Sexología que os indicará alguna estrategia para dinamizar vuestra vida erótica y eliminar los miedos colaterales que os asaltan.