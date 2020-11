Detectados varios intentos de estafa telefónica haciéndose pasar por falsos comerciales de compañíassuministr

En todos los casos, una persona, supuestamente comercial de unacompañía eléctrica, establece contacto telefónico con la víctima,generalmente personas de avanzada edad y residentes en entornosrurales o pequeñas poblaciones, para intentar hacerse con sus datosbancarios.

Los modos de operar detectados son dos. En ambos, la persona queefectúa la llamada se hace pasar por un comercial de una compañíaeléctrica, y en ambos les piden los datos bancarios (número de cuenta y contraseña) para poder realizar la estafa.

La diferencia radica en que si bien el pretexto utilizado en unas ocasiones es solamente el cambio de compañía suministradora, en otros van un paso más allá, y les piden los datos para poder hacerles un reembolso un dinero de un supuesto descuento "obligatorio", a la que llaman "rebaja obligadaGubernamental".

En este último caso, no intentan convencerles de un cambio decompañía, sino requerirle los datos bancarios (incluida contraseña) para hacerles efectivo el dinero de la ayuda. El ámbito de actuación de estas estafas observadas es la zona rural de Gijon y Villaviciosa y Candás (Carreño).

Aunque hasta el momento la Guardia Civil no tiene constancia de la consumación de ningún hecho, se recuerda que nunca se debe dar laclave de nuestra entidad bancaria o tarjeta de crédito para realizarninguna operación, ya sea para formalizar un contrato, ya sea para hacer efectivo un pago o devolución.

Por otra parte, si bien existe un bono social de electricidad que reporta un descuento en la factura eléctrica para consumidores vulnerables, no se trata de una ayuda gubernamental obligatoria como quieren hacer creer los estafadores.

Desde la Guardia Civil se recuerda de que en ningún caso se debeaportar nuestra clave de acceso de la tarjeta o del banco para sucobro, ya que una vez tramitado con la compañía suministradora, seríaesta la que lo hiciera efectivo en nuestra entidad bancaria.

En caso de duda, lo más recomendable siempre es ponerse en contacto con la Comercializadora de Referencia por teléfono para verificar los datos aportados por la persona que nos ha llamado.

Se recomienda, asimismo, no revelar su información personal por teléfono, correo o Internet, a no ser que usted haya iniciado el contacto y este seguro de quien es su receptor; comprobar que la empresa de luz o gas es la que está realizando la llamada; y no dar claves de acceso a su entidad bancaria ni de sus tarjetas de crédito.