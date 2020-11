Muere a los 41 años por un tumor cerebral el poeta Miki Naranja, marido de la diseñadora Lucía Be

El poeta Miguel Ángel Herranz, conocido como Miki Naranja, ha muerto este fin de semana a los 41 años víctima de tumor cerebral que sufría desde hace tres años.

Herranz, que también era funcionario de prisiones y que encontró en las redes sociales su lugar favorito para exponer sus obras, publicó a lo largo de su vida cuatro libros de poesía: Palabras de perdiz, Lírica de lo cotidiano, Érase una pez y Aquí estuvo Kilroy.

Precisamente a través de las redes sociales, el poeta, marido de Lucía Benavente, influencer y la diseñadora de la firma Lucía Be, con la que tiene cuatro hijos en común, ha ido en estos años relatando el proceso de su enfermedad.

Precisamente hace una semana publicaba en Instagram una última fotografía en la que recordaba la boda junto a su mujer. "Ayer, hace diez años...", escribía el poeta.

Las reacciones a su muerte no se han hecho esperar. "Querida Lucía, el mundo va a ser mucho menos bonito sin él. Abrazo infinito para ti y tus niños y toda la familia. No me salen las palabras... 💙🦋", escribe la periodista Marisa Martín Blázquez.