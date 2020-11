Amazon rebaja uno de sus altavoces 'bluetooth' durante las próximas horas... ¡y puede ser tuyo por 14 euros!

Los auriculares inalámbricos son los más populares en lo que a equipo de sonido se refiere, puesto que su demanda (¡y su variada oferta!) no deja de crecer. Sin embargo, hay ocasiones en las que apetece poner la música a todo volumen sin tener que llevar puestos unos earbuds que, por muy cómodos que sean, no los requerimos para ese momento: cuando hay que llevar a cabo una sesión de limpieza intensiva o cuando hacemos ejercicio frente a la televisión de casa. La ducha es otra de las estancias en las que nos gusta sacar nuestro cantante interior, aunque, en el baño, es recomendable usar un altavoz especial para el agua, con el que evitar que nuestros dispositivos se estropeen.

Aun así, para el resto de ocasiones, necesitamos dar con una solución efectiva que nos permita disfrutar de la música en cualquier momento sin tener que llevar los auriculares inalámbricos. Los altavoces bluetooth pueden ser una buena alternativa, puesto que cuentan con gran calidad de sonido, disponen de bastante alcance y, normalmente, podemos encontrarlos en el mercado a precios muy asequibles. Aunque en jornadas como el Viernes Negro, donde son otros de los artículos estrellas, están disponibles con suculentas rebajas, este año podemos dar con un buen modelo durante las semanas previas, puesto que Amazon ya celebra su pre Black Friday.

De hecho, hoy, entre las ofertas flash del gigante del comercio online hemos encontrado uno de sus altavoces bluetooth más populares: el modelo de Aigoos que cuenta con más de 2.200 valoraciones y casi cinco estrellas doradas. Este dispositivo, que ofrece hasta 10 horas de autonomía con un uso continuo, está rebajado durante las próximas horas para que puedas conseguir por poco más de 14 euros. ¿De verdad vas a resistirte a esta oferta?

El altavoz 'bluetooth', de Aigoss. Amazon

¿Por qué aprovechar esta oferta?

Además de la disponibilidad que ofrece el hecho de que no requiera de ningún cable para poder disfrutar de nuestra música favorita en cualquier rincón, este altavoz bluetooth nos acerca muchas más prestaciones por un precio que está, prácticamente, al alcance de cualquier bolsillo. Así, entre las características más reseñables de este Aigoss con casi cinco estrellas doradas está su compatibilidad con asistentes de voz, tanto Ok Google como Siri o Alexa, lo que nos acerca aún más los comandos para dirigirlo. Tampoco se queda atrás su gran autonomía que. Con una sola carga (puede durar entre 2 y 5 horas), nos brinda hasta diez de reproducción non-stop que, incluso, pueden llegar a los 24 meses si no se enciende, tal y como destacan sus fabricantes.

Cabe destacar que su bluetooth 5.0 es una de sus grandes virtudes, ya que permite conectarnos con cualquier dispositivo con estabilidad y sin complicaciones y, también, disfrutar de nuestras llamadas en manos libres, sin preocuparnos por el sonido ambiente (tiene tecnología de cancelación de ruido).

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.