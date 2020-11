Atención, chollo: solo unas horas para conseguir una freidora sin aceite por 56 euros (¡sin esperar al Black Friday!)

Son pocos los que no han oído hablar de ellas... ¡y muchos los que desean incluirlas en su cocina! Las freidoras sin aceite se han convertido en el pequeño electrodoméstico del momento (y el furor que causan va mucho más allá de poder disfrutar de las croquetas de siempre, pero mucho más saludables). Y es que, sin ocupar más espacio del necesario, este dispositivo todoterreno se sirve de corrientes de aire caliente a alta velocidad que, sin necesidad de usar grasas adicionales, es capaz de conservar el aroma, la textura y el sabor de los fritos tradicionales.

Un invento que casa a la perfección con muchas de las recetas que más triunfan en nuestros hogares (¿quién dijo que las patatas fritas no podías ser healthies?) y que, como cabía esperar, forma parte de la wish list delBlack Friday de muchos. Pero, ¿qué harías si te dijésemos que no tienes por qué esperar al Viernes Negro para disfrutar de un modelo rebajado? En Amazon, aprovechando las ofertas flash pre Black Friday, han aplicado un descuento del 23% un modelo de Taylor Swoden que puede ser tuyo por 56 euros.

La freidora sin aceite, de Taylor Swoden. Amazon

Tres razones por las que aprovechar esta oferta

Apta para negados en la cocina... y con la tecnología. Esta freidora sin aceite dispone de seis programas automáticos para cocinar patatas, gambas, alitas de pollo, filetes de carne, pescado y tarta. Basta con seleccionar qué vamos a cocinar para que este pequeño electrodoméstico ajuste de forma automática el tiempo y la temperatura. Con ello, no tendremos que preocuparnos de entender largos manuales ni de ser unos cocinitas. Además, dispone de una pantalla LED con control digital donde podemos realizar todos los ajustes.

Esta freidora sin aceite dispone de seis programas automáticos para cocinar patatas, gambas, alitas de pollo, filetes de carne, pescado y tarta. Basta con seleccionar qué vamos a cocinar para que este pequeño electrodoméstico ajuste de forma automática el tiempo y la temperatura. Con ello, no tendremos que preocuparnos de entender largos manuales ni de ser unos cocinitas. Además, dispone de una pantalla LED con control digital donde podemos realizar todos los ajustes. Un pequeño electrodoméstico seguro. Este dispositivo está equipado con un control para proteger de sobrecalentamiento y, además, su asa siempre permanecerá fría para evitar quemaduras. También incorpora una función de apagado automático al extraer la cesta y patas antideslizantes.

Este dispositivo está equipado con un control para proteger de sobrecalentamiento y, además, su asa siempre permanecerá fría para evitar quemaduras. También incorpora una función de apagado automático al extraer la cesta y patas antideslizantes. Para ajustarlo a tus gustos culinarios. Aunque dispone de programas automáticos, también podemos adaptar la cocción a nuestros gustos. Para ello, cuenta con una temperatura ajustable de 8 a 200 grados y un tiempo de cocina libre que oscila entre 1 y 60 minutos. Además, el espacio ya no es una excusa para incluirla en nuestra cocina, puesto que dispone de un diseño compacto y también es apta para lavavajillas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.