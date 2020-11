Sucesos.-Extinguido un incendio originado en una vivienda de Vícar al prender un sofá

El suceso tuvo lugar pasadas las 19,00 horas del jueves cuando un vecino alertó de un incendio en una habitación de una casa localizada en la calle Violeta. Inmediatamente, desde el centro coordinador se dio aviso a la Guardia Civil, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a Bomberos y a Policía Local, destaca el 112 en un comunicado.

Fuentes policiales informaron al 112 de que cuando los servicios de emergencia se desplazaron al lugar no había personas en el interior de la vivienda, por lo que no fue necesario un desalojo, si bien cinco personas no pudieron regresar al inmueble y se realojaron en casa de familiares. Las mismas fuentes precisaron que el fuego se originó al prender un sofá y que la vivienda resultó afectada por completo.