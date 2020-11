Ester Expósito estalla por los rumores de sus supuestas operaciones estéticas: "Es acojonante, no me he hecho nada"

El meteórico ascenso a la fama de Ester Expósito tras participar en Élite, la serie de Netflix, le ha traído a la actriz cosas buenas y no tan buenas. Entre estas últimas son los rumores que apuntan a que la intérprete, de 20 años, se ha sometido presuntamente a varias operaciones estéticas en su rostro.

De eso ha hablado -y ha estallado- en una entrevista para El País. "Mira, ahora con esto de la fama, por así decirlo, ha salido el tema de las operaciones estéticas", aborda la española con más seguidores en Instagram, donde acumula más de 26 millones.

"Resulta que me he hecho toda la cara. Es acojonante. ¡Si no me ha dado tiempo! No me he hecho nada", sostiene la intérprete, que recientemente ha estrenado otra serie, Alguien tiene que morir.

"Lo que más me molesta es que no conozco a ningún actor al que, por mucho que haya cambiado de los 15 a los 25, se le cuestione ni se analice si su belleza es natural"

"Claro que he cambiado y voy a seguir cambiando, pero lo que más me molesta es que no conozco a ningún actor al que, por mucho que haya cambiado de los 15 a los 25, se le cuestione ni se analice si su belleza es natural. Como se supone que los hombres no se operan, en cuanto una mujer está en el disparadero se especula sobre ello. Lo que me jode es que utilicen mi imagen para vender una serie de cirugías estéticas, para fomentarlas o decirles a las niñas: 'Si queréis estar como ella, tenéis que haceros todo esto", lamenta la actriz.