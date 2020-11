'Núvols' amb peròxid d'hidrogen per a desinfectar el metro de València

El transport públic és un dels espais que més preocupen davant la possible propagació del coronavirus. Les aglomeracions, sobretot en hores punta, obliguen a extremar les precaucions als usuaris, i a prendre mesures a les empreses que presten el servei.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha començat a utilitzar el sistema de desinfecció mitjançant nebulització volumètrica amb peròxid d'hidrogen a l'interior dels trens i tramvies que circulen en les explotacions de Metrovalencia i Tram d'Alacant, amb la finalitat de fer front a l'efecte de la pandèmia de la Covid-19.

Aquesta tècnica, expliquen fonts de l'empresa pública autonòmica, utilitza desinfectants líquids amb una base de peròxid, que es transforma en micropartícules que se suspenen en l'aire, aconseguint la totalitat de zones, superfícies i volums de l'espai a desinfectar.

Addicionalment permet, activant els sistemes de ventilació de les unitats, que el producte entre dins dels circuits de l'aire condicionat, no accessibles manualment.

Com s'aplica

Els tècnics de desinfecció van introduint en cadascuna de les unitats l'equip nebulitzador. El mateix està prèviament programat amb els temps d'aplicació, en funció dels volums que s'hagen de desinfectar de cada unitat. L'equip d'aplicació està format per grups de dos a tres persones per taller (segons taller i unitats que es vagen a tractar) i d'un equip de nebulització volumètrica KOX.

Amb els estudis realitzats en els tallers d'FGV, s'han comprovat els temps necessaris per a la correcta aplicació del sistema que varien segons la grandària de les unitats.

Segons el tipus, es realitza la nebulització des d'un únic punt o des de tots dos extrems, per a garantir el màxim abast. La nebulització s'aplica amb les portes tancades.

Posteriorment, un tècnic de desinfecció, dotat d'un vestit i mascaretes filtre específiques, s'introdueix a recuperar l'equip de desinfecció per al seu trasllat al següent punt de tractament, deixant les portes tancades perquè l'agent desinfectant continue actuant.

Tots els operaris que participen en aquestes operacions van dotats d’EPI adequats a la seua funció i de sensor personal de seguretat.

Una vegada finalitzat el període d'actuació es procedeix a l'obertura de les portes per a la ventilació de les unitats. Es realitza el control de les concentracions prèviament a la tornada al servei de les unitats.

Certificat pel CSIC

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha explicat que l'aplicació d'aquest "innovador" sistema de desinfecció "és conseqüència dels estudis i anàlisis realitzades per l'empresa pública durant els últims mesos en les seues instal·lacions".

"Aquest sistema de nebulització és l'únic procediment d'aquestes característiques que compta amb la certificació del CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques), ja que les proves realitzades fins hui certifiquen l'anul·lació total de la capacitat infectiva del SARS-CoV-2 en aquells espais en els quals s'actua", ha destacat España.

Els treballs han començat en els tallers de Machado de Metrovalencia i es realitzen de manera periòdica a les nits, després de la finalització del servei. La nebulització també s'ha programat per a les unitats de València Sud i Tarongers, així com als trens i tramvies del Campello del Tram d'Alacant.

El conseller afig que la nebulització "se suma als treballs que diàriament es realitzen per part d'FGV de neteja i desinfecció a l'interior de trens i tramvies, així com en dependències pròpies i estacions de València i Alacant, sempre amb la finalitat de garantir la prestació d'un servei de transport amb les majors garanties de seguretat, i seguint en tot moment les indicacions de les autoritats estatals i autonòmiques".

El pressupost conjunt d'aquests treballs adjudicats per FGV per procediment d'emergència ascendeix a 1.553.640 euros, IVA inclòs, per un període inicial de sis mesos.

L'aplicació d'aquest sistema de desinfecció es realitza per part de la UTE formada per les empreses Vareser 96, S.L. i Levantina de Ingeniería y Construcción, S.L. Aquestes empreses han sigut les que han desenvolupat el sistema proposat, juntament amb la col·laboració de diferents departaments de la Universitat Politècnica de València i l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA) del CSIC.