Ana, en 'First dates': "Siempre estoy buscando a esa persona que sea la sustituta de mi vibrador"

El objetivo de los comensales que acuden a First dates todos los días es encontrar el amor o, por lo menos, a una persona con la que pasárselo bien y disfrutar del momento. Y ese fue uno de los motivos por los que Ana visitó este lunes el programa de Cuatro.

"Me considero un poco payasa, me gusta hacer bromas todo el tiempo y hacer cosas que a lo mejor no pegan en ese momento como cantar por la calle, bailar sin ningún tipo de tapujo o vergüenza", afirmó la granadina de 26 años en su presentación.

Matías Roure, el barman del restaurante, le preguntó: "¿Cuánto llevas soltera?", a lo que la joven le contestó que "nunca he tenido una relación larga así que, toda mi vida", a lo que el argentino respondió que "ha llegado el momento".

Ana es de vivir el día a día en modo explosivo, dejando el control siempre para otro día. ¿Se pondrá a cantar con Pedro en el momento más inesperado? 😍 #FirstDates9Nhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/YJrXgkrIfz — First dates (@firstdates_tv) November 9, 2020

Carlos Sobera quiso que se explicara: "Nunca he tenido una pareja duradera. Siempre hablo con mi hermana que estoy buscando al sustituto de mi vibrador, por así decirlo". Y añadió que con él "me lo paso genial y creo que toda mujer debería de tener un aparato".

"Tampoco quiero que se convierta en el sustituto de esa persona que me satisfaga sexualmente, y le pido encarecidamente a ese chico que me de lo que me da mi aparato", señaló Ana.

Su cita fue Pedro, un malagueño de 34 años que afirmó: "Me veo atractivo, no me cuesta ligar, lo que pasa es que soy tímido y las chicas eso lo ven como una inseguridad".

Pedro, en 'First dates'. 20minutos | MEDIASET

"Soy fogoso y me gusta que la otra persona también lo sea, que me guste y yo le guste a ella", comentó el técnico. "Ana me parece muy atractiva, me gusta mucho su pelo, su cara y sus ojos", señaló sobre su cita.

Durante la cena, ambos buscaron puntos en común para intentar ver si tendría futuro una posible relación entre ambos. Tan claro lo vio Pedro que no dudó en afirmar que le gustaría tener una segunda cita con Ana.

"Me ha parecido una persona bastante inteligente, con saber estar, con bastantes inquietudes", comentó el malagueño. La granadina, por su parte, no quiso volver a quedar con él.

"Hemos hablado mucho y nos hemos caído genial. Tenemos muchos temas en común, pero me ha faltado esa atracción física necesaria a la hora de conocer a alguien en plan de buscar una futura pareja", concluyó la bailarina y camarera.