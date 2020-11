Goyo Jiménez: "Ahora hago chistes para alemanes porque es más fácil ir de Berlín al centro de Madrid que desde Parla"

El hormiguero contó con un viejo conocido entre los invitados de este lunes, que fueron J.J. Vaquero y Goyo Jiménez, ya que el primero de ellos fue guionista del programa durante diez años, "pero sigo diciendo que trabajo aquí cuando me preguntan", afirmó Vaquero entre risas.

Los cómicos, ahora también actores, visitaron el programa de Antena 3 para presentar su nueva película, Ni de coña, que se estrena el viernes 13 de noviembre en cines, y donde comparten protagonismo con Jordi Sánchez o Nathalie Seseña, entre otros.

Vaquero le pidió al público que acudiera al cine a ver el filme: "El director de esta película es muy valiente, por favor, ir a verla. Este hombre, un colombiano que adora España, vea que le echamos una mano porque no se rinde".

Pablo Motos comentó que, durante la pausa de publicidad, habían hablado de Dani Rovira: "Tenía su espectáculo lleno en Málaga y como la Junta de Andalucía ha dicho que, a partir de las 18:00 horas, todos a casa, él lo ha puesto a las 12 de la mañana", afirmó Vaquero.

"Es legal y se puede hacer, que le dejen trabajar y me encantan los valientes", añadió el exguionista del programa. "Yo quería trabajar en las ferias de mi ciudad y las restricciones eran muy duras, pero solo quería contarle un chiste a alguien a dos metros y eso no me lo pueden quitar. Si es legal, que me dejen hacerlo, que solo quiero hacer reír a la gente", señaló.

Jiménez, por su parte, afirmó que "él ha estado muy épico como para estropearlo yo, pero quiero añadir que estoy haciendo chistes para alemanes, como es más fácil venir de Berlín que de Parla al centro de Madrid...".