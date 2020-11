El aeropuerto del Prat concentrará todos los vuelos en la T1 a partir de diciembre

El aeropuerto del Prat de Barcelona concentrará todos sus vuelos en la T1 a partir del próximo mes de diciembre para optimizar la gestión de las operaciones durante la pandemia.

Según ha avanzado 'El Periódico' y han confirmado fuentes de Aena, el traslado de las aerolíneas se iniciará a partir del 19 de noviembre y está previsto que finalice el 1 de diciembre.

Las compañías más afectadas por este cambio serán Ryanair, Easyjet y Wizz Air, las tres compañías que operan más vuelos en la T2. La medida afecta a un total de 49 empresas entre las que se encuentran otros nombres como Aer Lingus, Transavia o Volotea. En la terminal también opera Norwegian, pero la aerolínea noruega ya anunció que suspendía sus vuelos a Barcelona hasta febrero.

Esta operación implica la reapertura de los módulos C y E de la T1, hasta ahora no operativos a raíz del descenso del tráfico aéreo provocado por la pandemia. Una vez completada la reorganización, los módulos A, B y C acogerán los vuelos del espacio Schengen, mientras que los módulos D y E serán para las operaciones fuera del espacio Schengen.

Desde Aena recomiendan que, durante los próximos días, los usuarios consulten la información que les proporciona cada aerolínea y la web del aeropuerto para ver si su vuelo ha sufrido algún cambio.