PP CyL tilda de "previsible, triste e irresponsable" el anunciado cambio de rumbo en las relaciones del PSCyL y la Junta

"Previsible, por cuanto es la esperada desgraciada respuesta del Partido Socialista a la encuesta conocida este fin de semana que valoraba de forma muy positiva la labor que la Junta estaba realizando en la lucha contra el COVID", ha señalado De la Hoz, quien ha añadido que también es "triste" por cuanto en estos momentos de lucha contra la pandemia los ciudadanos no cree que puedan entender las estrategias cortoplacistas de los partidos políticos.

"Ahora que la sociedad nos pide unidad, dialogo y moderación, el PSOE evidencia que su único interés es que esta pandemia no desgaste a su líder Sánchez y castigue al mismo tiempo al Gobierno de PP y Ciudadanos en Castilla y León", añade De la Hoz, quien ha calificado la decisión socialista de "irresponsable, propia solo de un partido que una vez más demuestra no estar a la altura de los castellanos y leoneses".

"Desgraciadamente, su decisión viene a demostrar, que el PSOE no tiene ningún interés en ayudarnos a acabar con la pandemia, que es enemigo del consenso y no entiende el ejercicio de la política sino es desde detrás de una pancarta", ha incidido el parlamentario del PP a través de un comunicado recogido por Europa Press.

De la Hoz subraya que el Pacto de reconstrucción fijó la creación de una Mesa para la sanidad en la que trabajar unidos para buscar soluciones de futuro en favor de una mejor sanidad, así como que durante los últimos meses se han venido desarrollando los trabajos del grupo de expertos nombrados por las fuerzas políticas sobre un documento base con 121 puntos.

Así, recuerda que el PSOE presentó 18 enmiendas a ese documento, lo que, a su juicio, pone de manifiesto una amplia coincidencia con las propuestas y deja fuera de juego el argumento que hoy se ha empleado de que su modelo sanitario es antagónico al del PP y Cs. En aras al consenso, indica que se han admitido la mayoría de las 18 enmiendas socialistas, "pero aun así, y en lo que supone un claro ejercicio de manipulación y de tacticismo político, el PSOE ha decidido abandonar esta mesa del pacto".

NINGUNA PROPUESTA SOBRE AP

En este sentido, "cuando hoy se aduce como excusa de mal pagador para abandonar la mesa que los socialistas no quieren ser cómplices del desastre o que PP y Cs quieren imponer una reforma por la puerta de atrás", el político del PP pregunta por qué los representantes socialistas no han contrapuesto sus ideas durante las reuniones del grupo y qué no han presentado ni una sola propuesta sobre el modelo de Atención Primaria.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha indicado que los socialistas aducen también la manifiesta ineficacia de la Junta en el manejo de la pandemia.

"Y con ello no hacen más que poner de manifiesto una vez más su absoluta desvergüenza política. Porque solo de desvergüenza cabe calificar que un socialista hable de ineficacia en la gestión de la crisis, cuando todos, organismos nacionales e internacionales, públicos y privados coinciden que el Gobierno de España, ha sido uno de los peores gobiernos del mundo, en la gestión de la crisis sanitaria y por supuesto el peor de Europa en la gestión de la crisis económica".

Continúa criticando que los socialistas hablan de ineficacia cuando aún hoy se está a la espera de que el Gobierno de España asuma su responsabilidad en la gestión y la coordinación de las políticas de lucha contra el COVID que eviten que cada comunidad haga la guerra por su cuenta, "algo que solo sucede en nuestro país".

Finalmente, Raúl de la Hoz ha afirmado que las declaraciones de la portavoz del Partido Socialista de Castilla y León demuestran que "no les preocupa en absoluto la sanidad de esta Comunidad, más allá de su utilización como arma arrojadiza contra el PP, y no solo eso sino que además carecen por completo de argumentos y de modelo sanitario".

"Hoy se ha demostrado que el PSOE se sentó en la mesa sanitaria por un mero tacticismo político y ahora cuando llega el momento de alcanzar un consenso, de firmar un pacto por la Sanidad, de abandonar el partidismo, con el nivel de manipulación al que nos tiene acostumbrados, abandona la mesa para situarse de nuevo detrás de las pancartas, a ver si allí las encuestas le sonríen más", ha concluido.