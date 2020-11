Cvirus.- Sanitat aprova un pla de resposta que permet moure el personal entre servicis i departaments

El pla, paral·lel a les mesures de contingència que ja porten dies prenent els departaments de salut i centres hospitalaris, és similar al qual es va activar el passat 13 de març, durant la primera onada, un dia abans de la declaració de l'estat d'alarma i que es va mantindre en vigor durant tres mesos, segons han explicat fonts de la Generalitat en un comunicat.

Entre les mesures, es considera la possibilitat que el personal sanitari pertanyent a servicis i especialitats que "a causa de la pressió hospitalària no estiguen disponibles temporalment, s'incorpore als equips d'atenció a pacients Covid, equips que sempre estaran encapçalats per un pneumòleg i un internista".

A més, si fora necessari i "sempre solament pel temps necessari", es podria moure el personal sanitari entre departaments de salut diferents per a "actuar més ràpidament i d'una forma efectiva en aquells llocs que demanden una major atenció".

Sobre aquest tema, han recalcat que són "conscient del sobresforç" que s'està demanant a les prop de 70.000 persones del sistema sanitari valencià en "un moment difícil i complex" com aquest i han recalcat que a més d'aquest pla eventual "es treballa paral·lelament per a dotar de més mitjans i millors condicions al sistema públic sanitari valencià".

En eixe sentit, han recalcat que "l'objectiu de Govern valencià no és un altre que garantir per damunt de tot la salut de la ciutadania, un objectiu en el qual coincideix amb tot el personal sanitari que porta des del mes de març en una lluita constant per minimitzar al màxim els danys de la pandèmia".

D'altra banda, ha engegat la renovació durant sis mesos més dels més de 7.000 contractes de reforç que acabaven aquest mes. A més, dins de l'estratègia davant de la pandèmia, seguirà, "sempre que el mercat ho permeta, incrementant el personal i els mitjans per a garantir als valencians una atenció adequada tant en els casos de COVID com en qualsevol altra patologia".

RETALLADA DE DRETS I MINVAMENT D'ATENCIÓ

Per contra, toods els sindicats amb representació en la mesa sectorial han rebutjat aquesta resolució per "retallar drets a treballadors i minvar l'atenció al pacient".

Així, han assenyalat que aquesta resolució permet la suspensió del dret al descans setmanal mínim de 36 hores, a les 12 hores mínimes de descans entre jornades, la reducció de jornades per cura familiar, posa en dubte els dies lliures que als professionals corresponen per Nadal i Setmana Santa, suspèn el dret al gaudi dels períodes vacacionals, "imposa" que un metge puga exercir una especialitat i mobilitzar "al seu antull" els professionals entre centres o municipis.

En eixe sentit, CCOO ha considerat que és "un atac a les mínimes normes de salut laboral", la qual cosa conduirà a la "desincentivació del personal. A més, ha retret que Sanitat "eludeix solucionar" la compensació econòmica pels "enormes excessos" de jornada als quals s'està obligant a realitzar a aquest personal i es perd també la possibilitat de regular el teletreball.

En eixe sentit, ha criticat que faça recaure sobre el personal "el cost sobrevingut causat per deficiències estructurals acumulades durant tant de temps" i "en lloc de fer un exercici d'empatia base les seues mesures en la retallada de drets". Per tot açò, ha anunciat que els servicis estudien recórrer-ho i no descarta mobilitzacions i altres mesures de pressió.

En aquesta líne, Mari Fe Navarro, d'UGT, ha recalcat que aquestes retallades suposen "un risc que no és assumible" per al personal sanitari quan "encara no han tingut temps ni de recuperar-se" de la primera onada. En especial, ha arremès contra les restriccions a la conciliació familiar i ha exigit que els canvis siguen "sempre voluntaris i intradepartamentals". Per tot açò, estan a l'espera de veure com s'apliquen per a decidir com actuar.

De la mateixa manera, el sindicat CSIF ha acusat de "retallar drets de personal" i "empitjorar i minvar l'atenció a l'usuari" , per la qual cosa ha anunciat així mateix la seua intenció d'impugnar aquesta resolució. "No han après gens en aquests mesos, han tingut temps per a preparar millor l'Atenció Primària i per a contractar més rastrejadors i no ho han fet", ha retret la central sindical que ha recalcat que els professionals estan "farts" que Sanitat utilitze l'emergència del covid-19 per a "imposar, de manera autoritària, mesures que poden derivar en situacions greus de risc per a treballadors i pacients".

De la mateixa manera, el Sindicat Mèdic ha lamentat que Sanitat haja perdut huit mesos per a planificar, dotar i reorganitzar els servicis sanitaris i pretén unes retallades laborals "sense pressupost per a noves contractacions i sense cap compensació per als afectats amb una oferta d'increment salarial per al 2021 de només el 0,9%". Per tot açò, han anunciat que interposaran recurs contenciós-administratiu per vulneració de drets fonamentals i ordinaris dels seus representats.

Finalment, SATSE ha mostrat també la seua oposició i ha recalcat que "no es pot donar carta blanca a l'Administració sanitària perquè retalle els drets dels treballadors durant els pròxims sis mesos" i que ha tingut temps per a elaborar una resolució com aquesta amb mesures "sense transparència, arbitràries i privativa de drets dels treballadors, els quals ja arrosseguen un cansament físic i psíquic derivats de la pandèmia".