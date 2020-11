La multinacional Amazon instal·larà un nou centre logístic a Onda

Encara que Amazon encara no ha confirmat aquesta decisió, l'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha felicitat a Onda. "Ens alegrem que una empresa del segle XXI com Amazon haja optat per instal·lar-se en la nostra província. Aquesta notícia constitueix una excel·lent oportunitat per a tots i totes. Les sinergies i oportunitats que generarà seran importants per al progrés de la nostra província, especialment d'aquesta zona de clúster ceràmic que compartim", ha assenyalat en un comunicat.

"La ubicació del centre logístic d'aquesta empresa líder en el comerç electrònic constituirà una oportunitat important per a la diversificació econòmica i la complementació a la nostra indústria ceràmica innovadora, que ha fet i està fent un gran esforç per a adaptar-se als reptes del segle XXI, també oferint oportunitats de diversificació dels seus productes", ha argumentat l'alcalde.

Així mateix, el president del Partit Popular de Castelló, Miguel Barrachina, ha destacat que el model del Partit Popular de "baixada d'impostos, menys burocràcia i gestió eficaç sempre porta amb si un èxit econòmic i, sobretot, creació d'ocupació" i ha exemplificat en el cas de l'Ajuntament d'Onda "que ha aconseguit lligar l'arribada del gegant Amazon que situarà a Onda el centre logístic més important de la Comunitat Valenciana".

Barrachina ha aprofitat aquest anunci per a donar l'enhorabona a l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, "per una aposta decidida per la creació d'ocupació, per la baixada de la pressió fiscal i per fer el que sap fer el PP, que és crear ocupació, fins i tot en els pitjors moments".

Així mateix, ha estès la felicitació a l'equip 'popular' d'Onda i als veïns, "ja que es calcula que se'n van a crear entorn de mil ocupacions directes amb l'arribada d'Amazon".