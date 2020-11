Cvirus.- Valía destaca que les mostres de coronavirus en aigües residuals requereixen un volum ampli de població

Valía s'ha pronunciat d'aquesta manera en resposta a la portaveu adjunta del PP en el consistori, María José Ferrer San Segundo, qui ha criticat aquesta jornada que els veïns de les pedanies del nord de la ciutat -Poble Nou, Borbotó, Carpesa, Benifaraig, Massarrojos, Mauella i Cases de Bàrcena- no tenen "mesuraments de les aigües residuals per a conéixer la incidència" de la Covid-19 en aquests nuclis perquè "no s'estan produint" eixes anàlisis.

"Com hem explicat ja en nombroses ocasions i pareix que el PP encara no ha comprès, l'estudi de restes de coronavirus en aigües residuals requereix que les mostres s'arrepleguen en unes condicions molt determinades", ha manifestat Elisa Valía.

La responsable del Cicle Integral de l'Aigua ha explicat que "un dels condicionants és que les mostres corresponguen a una població més o menys àmplia perquè s'arrepleguen en moments molt concrets del dia". Així, ha apuntat que "si la zona o sector de la mostra té menys d'una determinada població, el risc que la mostra no siga representativa és molt alt".

En aquest sentit, la regidora ha agregat que en aquests casos, "per tant, no es recomana perquè pot donar lloc a un nombre excessiu de falsos negatius". Igualment, ha asseverat que "en el cas concret de 'pobles del nord' a més, per la configuració pròpia de la xarxa de clavegueram, no és possible arreplegar en un sol punt una mostra representativa de tota la població".