Fani habla de sus sentimientos hacia Christofer tras haber roto: "Aún no he asimilado que él pueda rehacer su vida"

Fani Carbajo y Christofer Guzmán ya no están juntos. Tras superar, con grandes baches, su paso por La isla de las tentaciones y tras varias declaraciones confusas sobre sus sentimientos en las últimas semanas, la madrileña confirmó que ya no estaba con el chileno y ya ni siquiera vivían juntos. Pero de ahí a haberlo olvidado, hay un trecho.

La exsuperviviente acudió este domingo a Viva la vida para hablar de cómo se encontraba tras el anuncio de la ruptura definitiva. "Me tuve que armar de valor, me costó muchísimo", confesó. Y es que aunque ella le sigue queriendo, no estaba enamorada y sabía que no se hacían ningún bien estando juntos: "Estábamos volviendo a lo mismo".

Aun así, el fin de la relación está reciente y aún sigue teniendo sentimientos hacia él: "Me sentaría mal que Christofer estuviera con otra persona porque no ha pasado bastante tiempo como para asimilar que él pueda rehacer su vida".

Fani también contó que se habían vuelto a ver, porque comparten grupo de amigos, y tienen una buena relación. De hecho, a veces el chileno se queda con el hijo de ella, pues han pasado nueve años juntos y su relación es de padre e hijo.

Pero los rumores de terceras personas nunca faltan, y José Antonio Avilés aseguró que tanto él como ella estaban conociendo y tonteando con otras personas, algo que ella desmintió.

Ahora, parece que la exparticipante de La isla de las tentaciones está centrada en su trabajo, pues ella misma confirmó que había iniciado una andadura profesional en el mundo de la estética.