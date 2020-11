La crisis de ansiedad de Ivonne Reyes

El futuro de Ivonne Reyes empieza a oscurecerse notablemente. Aunque la venezolana sostiene públicamente que está tranquila y feliz, vive atenazada ante la que se avecina. La demanda que ha interpuesto Pepe Navarro para demostrar la gran mentira sobre la polémica paternidad de su hijo Alejandro, la tiene en un sinvivir. Tanto que, me aseguran, el pasado fin de semana sufrió una crisis de ansiedad al enterarse de que el propósito del presentador no sólo es judicial.

Y no hay vuelta atrás. Pepe está dispuesto a desempolvar los documentos que probarían la verdad científica y biológica a la que quiere volver a agarrarse. Me dicen que se ha hartado tanto que está dispuesto, incluso, a enseñar los resultados públicamente. Todo para demostrar que, aunque una sentencia le colgó una paternidad por no hacerse las pruebas, nada es lo que parece.

Aún con todo, Pepe no se niega a cumplir con sus (de momento) obligaciones. Ha pagado religiosamente todas las pensiones hasta que Alejandro cumplió 18 años y decidió convertirse en un personaje del cuché con entrevistas en semanarios y participaciones en realities. Así lo acreditó en el juicio que tuvo lugar hace unos días después de que Ivonne le acusara de no estar haciendo frente a sus obligaciones pecuniarias. Ver para creer.