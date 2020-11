Agustin Pantoja está con ganas de ir al juzgado

Los Pantoja están cada vez más alejados. O tal parece a tenor de los últimos reproches (con cheque al portador) que se vociferan de una parte a otra como vecinas de pueblo. Isabel y Kiko afilan sus cuchillos para demostrarse que ni una engañó hipotecándole Cantora ni el otro vivía ajeno a las decisiones de su madre.

Lo que para unos es ingeniería legal para no perder la finca, para otros es ya la confirmación de la ruptura familiar total. Tanta crispación ha despertado un interés sin precedentes que ha llevado, incluso, al colapso del registro de la propiedad en Cádiz. Me cuentan que hartos de peticiones de periodistas para obtener la nota simple de la finca, la titular del registro María Eugenia Aguiar, ha dado orden a exigir documentalmente el interés patrimonial de quien consulta. No quiere periodistas olfateando cerca.

La guerra pantojera ha vuelto a poner en la palestra al resto de la familia. Cavilan sobre el papel que juega cada uno de ellos en un tablero demasiado desigual. Señalan a Agustín Pantoja como la mano que mece la cuna. Morderán en hueso, pues el hermano eterno no está dispuesto a ser protagonista de una historia en la que se considera “un mero espectador”.

El cantante ha puesto en manos de la abogada de su hermana todo lo relacionado con su imagen y ha dado orden expresa de demandar “sin piedad” a todos aquellos que le relacionen con el escándalo familiar. Es consciente de que empiezan a deslizarse insinuaciones que dibujan una personalidad maquiavélica que nada tiene que ver con la suya.

Ni Agustín maneja a su hermana, ni es es responsable de las decisiones que toma durante ese subibaja anímico que es marca de la casa y que conozco bien. Erran, por tanto, quienes comparan a Isabel con esa frágil rosa que tanto descuidó El Principito. Isabel sabe lo que se hace y, aunque equivocada para muchos, gestiona libremente las múltiples crisis que han conseguido dejar su faceta artística abandonada en un cajón. Nada importa más que los desatinos familiares y su impostada desenvoltura (o no) frente a ellos.

En cualquier caso, Pantoja no se arrepiente. Nadie descarta que este miércoles Isabel pose amargamente en una revista para seguir dando carnaza a quienes hace años demandó y desterró al ostracismo. Ahora deja grabar conversaciones y mira hacia otro lado cuando le hacen trajes a medida en las tertulias del corazón. A fin de cuentas, dice ella, es un Tócame Roque muy rentable.