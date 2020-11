L'ús de Valenbisi avança entre les dones, però de nit i en la perifèria circulen menys que els homes

Les dones han fet a València un 10% més d'ús del sistema de bicis compartides (BSS) que en altres ciutats europees, però l'ús de la bici pública encara està fortament esbiaixat pel gènere, ja que les dones redueixen la seua mobilitat amb bici en les àrees de la perifèria de la ciutat a la nit.

Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi realitzat per la Universitat de València (UV) que ha analitzat més de cinc milions de trajectes per a conéixer el patró d'ús de Valenbisi. El treball ha sigut publicat en la revista Sustainable Cities and Society.

Els resultats de la investigació, duta a terme per personal investigador de les facultats de Magisteri i de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, han demostrat que les dones redueixen la seua mobilitat amb bici a la nit, la qual cosa probablement es deu a la diferent percepció de la seguretat a aquestes hores respecte als homes.

A més, circulen menys als afores de la ciutat, on hi ha un major trànsit de motor, menys carrils bici i on la foscor i els riscos afecten el comportament.

En aquesta línia ho explica Maite Pellicer, una de les investigadores de l'estudi: "Malgrat els esforços realitzats per les institucions per a fomentar l'ús del transport actiu, el nostre estudi ha trobat que les dones encara han de renunciar a unes certes zones perifèriques de la ciutat durant la nit. Aquesta renúncia té com a causa principal la percepció de falta de seguretat en algunes àrees. Per tant, hem de ressaltar que existeix un marge de millora de la infraestructura i de les polítiques utilitzades per a fomentar l'ús del transport actiu que té a veure principalment amb el seu ús per part de la dona".

Un dels principals resultats de l'estudi en el qual també han participat Miquel Pans, Rudi Seifert, Elena López, Xavier García, José Devís i Luís M. González, és que els homes han fet molts més trajectes amb bici durant el període analitzat. Concretament, el percentatge de trajectes realitzats per ells (67%) duplica el d'elles (33%), fet que demostra que l'ús de la bici està fortament esbiaixat pel gènere.

El grup d'investigació que ha impulsat l'estudi sobre l'ús de Valenbisi. UV

No obstant això, aquesta diferència entre gèneres és fins a un 10% menor que en altres ciutats com Chicago, Londres o Sevilla, aquesta última la ciutat on més s'utilitza la bici a Espanya.

El temps mitjà per viatge també es distingeix per gènere, ja que els homes van passar d'una mitjana de 11,8 minuts en els seus trajectes, pels 12,1 minuts de les dones. A més, apunta l'equip de la investigació, és probable que les dones es moguen a una velocitat lleugerament més lenta, per a aconseguir una major seguretat.

La investigació ha utilitzat com a dades els més de cinc milions de trajectes registrats des de gener de 2015 fins a juliol de 2018, que posteriorment han sigut filtrats per a centrar-se en variables d'interés en relació al gènere i la localització.