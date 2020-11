Entra en funcionament el telèfon addicional per a sol·licitar cita amb el centre de salut

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha activat la línia addicional 961 839 000 per a reforçar l'accessibilitat telefònica als centres de salut. El nou número funciona des de les 8.00 fins a les 20.00 hores tots els dies de la setmana i es pot recórrer a ell per a demanar, modificar o anul·lar cita telefònica amb Medicina de Família, Pediatria o Infermeria d'Atenció Primària.

Segons ha informat la Conselleria de Sanitat en un comunicat, es tracta d'una solució complementària mentre la Conselleria de Sanitat articula una centraleta per a tota l'Atenció Primària de la Comunitat Valenciana.

D'aquesta forma, la ciutadania, en cas d'experimentar "dificultats" per a contactar amb el seu centre de salut en el telèfon habitual, pot optar per cridar al 961 839 000. La línia està atesa per fins a 200 locutors entrenats i presta el mateix servici que la web o l'APP GVA +Salut, és a dir, cridant al 961 839 000 es pot sol·licitar, canviar o anul·lar la cita telefònica amb Medicina de Família, Pediatria o Infermeria.

La persona interessada concerta amb l'operador un dia i una hora i, en el moment convingut, rep la telefonada del seu metge/essa de família, pediatra o infermer/a. Es tracta d'assistència telemàtica ja que la presencial, "per a preservar la seguretat tant de pacients com de professionals, es reserva a casos urgents, no demorables o a aquells que els i les professionals sanitaris consideren necessaris", ha indicat Sanitat.

A més, subratlla que, quan el pacient no pot desplaçar-se al centre de salut, són els professionals sanitaris els qui acudeixen al domicili.

En aquells supòsits en què, "per circumstàncies excepcionals", la persona interessada no aconseguisca cita prèvia amb el seu centre de salut a través del telèfon 961 839 000, s'articularà un mecanisme addicional perquè siga el centre de salut el que contacte amb la persona sol·licitant.