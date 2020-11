La modelo española con síndrome de Down Marián Ávila, premiada en EE UU por su "visibilidad sin perjuicios"

La joven modelo española con síndrome de Down Marián Ávila ha sido distinguida con el premio Quincy Jones Exceptional Advocacy 2020, que se entregará virtualmente el próximo sábado 14 de noviembre desde Denver (Colorado, Estados Unidos), por sus "logros como modelo y ejemplo a seguir".

Valenciana de 23 años afincada en Benidorm (Alicante), la modelo recibirá el galardón por su trayectoria y "usar las redes sociales para conocer a otras personas, ganar visibilidad sin perjuicios ni etiquetas y para ayudar a los demás".

"Se llama a sí misma feminista y defensora de los derechos humanos, la familia y la amistad", destacó el jurado de la organización, la Global Down Syndrome Foundation (Global), de la joven Marián Ávila, que el 8 de septiembre de 2018 consiguió el hito de ser la primera modelo española con síndrome de Down en desfilar por las pasarelas de la Fashion Week de Nueva York.

La joven compartirá el premio con la actriz canadiense de la serie Anatomía de Grey Caterina Scorsone y recibirá el galardón en el transcurso del evento online 'Be Beautiful Be Yourself' (en inglés 'Sé bello, sé tú mismo'), que servirá para recaudar fondos para la investigación científica.

"Estoy muy contenta, es un honor recibir un premio importante para todo el mundo", ha relatado Marián Avila en una entrevista con EFE antes de confesar: "Ha sido una gran sorpresa, no me lo esperaba".

La joven modelo ha afirmado que "las personas con síndrome de Down también pueden", igual "que todo el mundo", y ha continuado que su lema es: "Yo puedo".

"Todos podemos cumplir nuestros sueños", ha subrayado Ávila, quien disfruta de su carrera sobre las pasarelas: "Me siento feliz de lo que soy y de que todo sea así".

Ha agradecido el apoyo que le han brindado las estadounidenses Sofía Kay Whitten, hija de Michelle Sie Whitten (cofundadora, presidenta y CEO de Global), y DeOndra Dixon, hermana del popular actor Jamie Foxx que ha fallecido hace unos días: "Siempre me han animado mucho, me han abierto un camino a seguir".

Para Marián Ávila, "DeOndra es una pequeña luz que está ahí, en el cielo". "Siempre estarás con nosotros", ha asegurado de la persona por la que nació el premio que recibirá a través de internet el próximo día 14.

Aunque le hubiera gustado viajar a Denver a recoger en persona el galardón, prefiere ser positiva y mirar por encima de las restricciones que impone la pandemia sanitaria de la Covid-19. "Tampoco pasa nada, lo hacemos online porque todo es posible", ha dicho.

Durante la ceremonia se exhibirá un vídeo de Marián desfilando vestida por el modisto alicantino Hannibal Laguna junto a la supermodelo Beverly Johnson -la primera afroamericana en protagonizar la portada de Vogue, en 1974- en un evento al que asistirán la leyenda de la música Quincy Jones, que da nombre a los premios, y la artista Rachel Platten, entre otros muchos.

Ávila, de 1,61 metros de altura, es la imagen de la actual campaña de publicidad de Levi's que aboga por la diversidad, y ha trabajado también para El Corte Inglés. Además, ha participado en el desfile del Ibiza Inclusión Fashion Day y en el anuncio para la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week.