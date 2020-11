Intercambio de pullas en 'Top Gamers Academy' tras la primera gran expulsión: "La audiencia está viendo otro programa"

Este domingo, Top Gamers Academy vivió la primera gala de su segunda fase. El concurso de videojuegos de Neox ahora expulsa a tres concursantes cada semana, por lo que los participantes dicen adiós de forma masiva con el consecuente malestar que dejan en los que continúan. Por ello, algunos de ellos han considerado injusta la elección de los gamers que se han marchado.

Lil Wicca, SilSil y Bruce Wayneiv fueron los eliminados, y los salvados fueron OnlyCopyCat y Zunk. Ya durante la semana, Lil Wicca lloraba apenada porque sabía que tendría que marcharse a pesar de que se había esforzado más que otros, y todo parecía apuntar a que su comentario iba dirigido a OnlyCopyCat.

Por otro lado, Bruce Wayneiv ha destacado en semanas anteriores, pero en esta tuvo días peores y tuvo que decir adiós. Por ello, algunos concursantes vieron poco lógico que la audiencia lo expulsara pero dejaran a OnlyCopyCat, quien lleva en última posición prácticamente desde el principio del concurso.

Curiosamente, incluso The Grefg, su capitán, dijo sobre ella que "no juega bien pero fuera la quieren mucho", y este parece el motivo por el que la concursante continúa. Y Fargan, otro de los youtubers, también comentó, tras conocer la expulsión, que "Bruce no lo merecía" y que "hay que votar con sentido y pensando un poquito más".

"Parece que estén viendo otro programa", añadió Willyrex. Eso mismo comentó la concursante Alba Vicious: "Aunque me duela mucho lo que voy a decir, me da la sensación de que la gente está viendo otro programa".

"Sé que es difícil esforzarse y que luego el público decida algo. Pero para apoyar a alguien es importante no hundir a otro", respondió el presentador, Jordi Cruz, para intentar calmar las aguas.

💥 Diversidad de opiniones entre los concursantes tras el resultado de las votaciones #TopGamersNeox5pic.twitter.com/CAEyLiinQB — Top Gamers Academy (@TopGamersA) November 8, 2020

Entonces, OnlyCopyCat se pronunció por alusiones: "He empezado con un nivel mucho más bajo que todos mis compañeros. Está claro que Bruce merecía quedarse, quizá más que yo, pero tampoco merezco el desprecio, porque yo también me esfuerzo, también entreno y le echo horas".

"Yo no lo hago para faltarte el respeto. Me duele ver que Bruce se vaya por una semana mala, en comparación a ti, que yo te quiero mucho, pero son cinco semanas malas", respondió Alba Vicious.

El programa terminó con OnlyCopyCat pasando a formar parte del grupo de WillyRex, teniéndole a él como capitán a pesar de haber dicho lo que dijo, y teniendo a Alba Vicious como compañera.