Bonig veu "inaudita" la "baralla de bar en Twitter" de Oltra i Mata i demana a Puig que els "cride a l'ordre"

Així s'ha pronunciat Bonig aquest dilluns en declaracions als mitjans a València, on ha qualificat aquests fets d'"espectacle vergonyós". El dissabte, Oltra i Mata van mantindre un intercanvi en aquesta xarxa social després d'unes declaracions del síndic a compte d'unes anteriors de la vicepresidenta reclamant mesures "més restrictives". Davant açò, Mata va afirmar: "La meua dona també està obstinada que es tanque nosequé", una cosa que Oltra va qualificar com "Alerta patriarcat".

Bonig ha insistit que Puig "els cride capítol a part" per aquesta situació, també ha considerat un "espectacle" la polèmica de la setmana passada respecte als pressupostos en la qual, ha assegurat, "Oltra estava acusant el conseller - d'Hisenda- Vicent Soler d'un delicte, de llevar-li els diners i falsejar els comptes públics".

El dimecres al matí la vicepresidenta va acusar Hisenda de "canviar-li els comptes i restar-li 21 milions d'euros" i hores després el departament que dirigeix Soler va reordenar el pressupost i es va comprometre a incloure aquesta quantitat. Per a Bonig, el responsable d'aquesta situació és Puig, qui està "amagat", i ha asseverat que "el poble valencià no mereix un president tan inútil i tan incompetent que està més pendent de la seua butaca".

INSTA PUIG A AVANÇAR ELECCIONS

Així, ha considerat que si Puig "no pot controlar el Govern", hauria de "dissoldre Les Corts i convocar eleccions com va fer a l'abril de l'any passat". "Sí les va avançar per a mantindre's en la butaca, però açò no va de mantindre's en la butaca mentre la gent s'està morint", ha asseverat.

En aquest sentit, ha afirmat que estan "totalment fora de la realitat" i que "es creuen per damunt del bé i el mal", i ha qualificat la situació d'"inadmissible" mentre es "batien tots els rècords de contagis per coronavirus i es moria gent en els hospitals".