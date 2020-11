Cantó assegura que té el compromís de Puig de no apujar impostos i no veu "futurible" governar amb el PSPV

Açò sí, ha remarcat que no veu "futurible" ni creu que siga possible un govern valencià PSPV-Cs, després de les últimes discrepàncies entre els socialistes i la vicepresidenta del Consell i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, pels comptes de la Conselleria d'Igualtat i les restriccions contra el coronavirus. "No crec que mai se'n vaja a donar eixa situació", ha resolt.

Cantó, en declaracions abans d'una reunió amb la patronal autonòmica CEV, ha assegurat que en el seu partit estan "optimistes" amb la possibilitat de recolzar els pressupostos, encara que ha recordat que les seues condicions són no tocar la fiscalitat i un pla per a "rescatar l'economia valenciana".

La seua proposta consisteix a injectar 80 milions en els sectors afectats per les últimes mesures (hoteleria, oci nocturn i comerç), juntament amb 10 milions per a reeditar el bo turístic 'Viatgem CV' i altres 10 a fons perdut perquè la gent puga gastar en botigues de proximitat i així acabar amb la imatge "desoladora" de locals tancats en ciutats com València.

Cantó ha justificat que Cs siga l'únic partit de l'oposició que no ha presentat una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos del Consell que arranca aquesta setmana la seua tramitació en Les Corts, a diferència del PP i Vox: "És un any especial, hem de remar tots junts i pactar".

En aquesta línia, ha afirmat que va mostrar a Puig la seua intenció de "renunciar" a l'esmena a la totalitat si acceptaven les seues condicions. "Em va donar la seua paraula que no anava a pujar els impostos. Per a nosaltres és suficient, no és moment de tancar-se en màxims, sinó de ser útils", ha defès, ja que creu que "era de sentit comú" no iniciar una reforma fiscal en plena crisi.