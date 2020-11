Dua Lipa critica duramente el machismo dentro de la industria musical

Quien no lo quiere ver es porque deliberadamente mira hacia otro lado o se hace el ciego. Por eso es importante que las artistas sean, desde dentro, quienes denuncien y hagan público las actitudes machistasque suceden en ciertos ámbitos culturales.

La última en alzar la voz ha sido la cantante Dua Lipa, que en una reciente entrevista con la revista Attitude ha querido explayarse sobre cómo ha sido para ella triunfar mundialmente en la mayoría de casos a pesar de y no gracias a la industria musical.

La cantante detrás del que está considerado como uno de los discos del año, Future Nostalgia, ha criticado duramente cómo el sexismo dentro del mundo de la música sigue vigente y cómo ella ha lidiado con ello en multitud de ocasiones a pesar de (ahora sí) su edad: 25 años.

Sobre todo, ha incidido la artista, lo que menos le gusta es esa forma paternalista de ver a las cantantes y artistas como meras vocalistas sin ningún tipo de conocimiento, capacidad de creación musical ni visión empresarial, solo comparsas de lo que compongan para ellas.

En ese sentido, Dua Lipa ha querido dejar claro que en su opinión, por lo que ha podido observar, las mujeres dentro de la música han de trabajar "mucho más duro" que los hombres para que su idea y su arte sean tomados en serio por los ejecutivos y los responsables de las discográficas, así como incluso por el propio público, que mantiene cierta mentalidad en ocasiones de que ellas no son las responsables directas de lo que oyen.

Aunque reconoce que cada vez más mujeres siguen el camino abierto por pioneras de sobra conocidas, mantiene que "ser mujer en este negocio implica esa clase de pensamientos". "Mucha gente todavía piensa que si eres mujer y, para más inri, formas parte de la escena musical pop, dan por supuesto que eres solo un producto prefabricado sin ningún tipo de valor creativo", añade.

"Y esa necesidad de probarte ante los demás y demostrar que no es para nada así también conlleva una gran presión y provoca ansiedades, en especial cuando tú escribes tus propias letras", agrega la londinense, que ha echado mano de una anécdota de la que fue protagonista para secundar su argumentación.

La escena que ha retratado ocurrió durante la grabación de un videoclip, donde según ella se da continuamente una cosificación de la mujer, normalmente por las pautas marcadas por productores o directores. Precisamente fue con uno de estos últimos con los que Dua Lipa tuvo un rifirrafe.

"Estaba en la grabación y el director me soltó con toda la tranquilidad del mundo: 'Creo que cien por cien deberías llevar una falda, porque lo que la gente quiere es que te luzcas'. Y yo sé que eso va a llamar mucho la atención. Pero más de una vez he tenido que decir: 'De eso nada, voy a ponerme pantalones porque aquí hace un frío que pela'. La verdad es que he sabido defenderme y mantenerme fiel a mis principios", confiesa finalmente.