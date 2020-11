L'ADN confirma que els ossos trobats el 2019 en la fossa de la Romana pertanyen a una de les xiquetes d'Alcàsser

Fa un any, un jove va trobar quatre ossos en la zona i una anàlisi d'ADN ha permès confirmar que pertanyen a una de les xiquetes d'Alcàsser, tal com es desprèn d'un informe que s'ha traslladat al Jutjat d'Instrucció número 6 d'Alzira (València) que va investigar els fets. Aquest informe ja ha sigut traslladat a la família de l'adolescent.

Els ossos no van ser aleshores trobats ni recollits pels investigadors del cas durant l'alçament dels cadàvers el 27 de gener del 1993, tal com ha publicat Las Provincias, que ha apuntat que la troballa de les restes humanes va tindre lloc per part d'un veí de Piles que va acudir amb la seua nóvia al paratge de la Romana per a deixar un ram de flors en el lloc on van assassinar Míriam, Toñi i Desirée.

Per aquests assassinats únicament ha sigut condemnat Miguel Ricart, qui va passar 21 anys a la presó pel segrest, violació i assassinat de les tres menors, de 14 i 15 anys, que van desaparéixer al novembre del 1992 i els cossos dels quals van ser localitzats dos mesos després. A Ricart se li va condemnar a 170 anys de presó i va eixir en llibertat l'any 2013 després de desactivar-se la doctrina Parot.

Ricart, conegut com 'El Rubio', va ser l'única persona condemnada. L'altre considerat autor d'aquest succés, Antonio Anglés, va fugir i figura en parador ignorat des d'aleshores.