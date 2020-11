Soy fuerte por fuera y débil por dentro, ¿cómo puedo encontrar el equilibrio emocional?

La salud emocional es una parte realmente importante de la salud general de cada persona, ya que permite controlar los pensamientos, las emociones y, consecuentemente, los comportamientos ante determinados acontecimientos o circunstancias.

La salud no es únicamente la ausencia de enfermedad, sino "un estado de completo bienestar físico, mental y social", tal y como definió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1946. En este sentido, la salud mental constituye una ampla variedad de actividades "directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental". Por tanto, conseguir un equilibrio emocional es clave para disfrutar de una salud óptima pero, ¿qué significa exactamente?

Una de las consultas realizadas al consultorio semanal de psicología de 20minutos atendido por la experta en psicología, Mª Jesús Álava Reyes, trataba el tema de la vulnerabilidad emocional. "Soy una mujer fuerte por fuera, pero por dentro soy muy débil y he tenido que estar siempre con un escudo para poder salir adelante ante las situaciones. Sufro por todo y por todos, y lloro donde nadie puede verme", indicaban en la consulta.

Claves para lograr un equilibrio emocional

Lograr un estado emocional saludable significa ser consciente de las emociones que sentimos en cada momento, tanto positivas como negativas, para ser capaces de controlarlas y evitar que nos produzcan malestar o sufrimiento.

"Probablemente eres una persona muy observadora, reflexiva y sientes con mucha intensidad, pero eso puede hacer que con frecuencia estés vulnerable emocionalmente", respondía la experta. Por esta razón, es esencial ser capaces de conocer nuestros pensamientos, ya que son los responsables del sufrimiento.

Para evitar que dichos pensamientos automáticos acaben debilitándote por completo, la experta en psicología recomienda acudir a una terapia psicológica que te ayude "a encontrar ese equilibrio emocional, esos recursos que necesitas aplicar a tu realidad, en tu vida diaria".

¿Cómo aprender a controlarlos y combatirlos? "No se trata de dejar de ser sensible, se trata de que tu sensibilidad no te cree situaciones de vulnerabilidad emocional", añade.