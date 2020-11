Navarro (PP) dice que Torres "no tiene ninguna fuerza" para frenar la crisis migratoria: "Seguimos solos y abandonados"

"Seguimos solos y abandonados, se nos sigue dando la espalda y mirando para otro lado", ha señalado a los periodistas a modo de resumen de la visita realizada la semana pasada a Gran Canaria por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la comisaria, Ylva Johansson.

Según Navarro, "nada nuevo bajo el sol", como ya ocurrió tras su visita del pasado mes de febrero pues "ha pasado lo mismo" y sigue sin haber una "fecha exacta" para saber cuando serán trasladados los migrantes del muelle de Arguineguín a un centro en condiciones de atención "dignas".

En esa línea, ha apuntado que las imágenes son "tremendamente duras", con "seres humanos hacinados" que "no son tratados con la dignidad que merecen", al tiempo que resaltó que no saben lo que pasa con el SIVE, las derivaciones a la Península o las repatriaciones.

La portavoz popular ha insistido en que la situación "es lamentable desde diciembre", cuando se lo advirtieron al presidente canario, que les acusó de alarmismo y de usar la inmigración para hacer política. "El tiempo nos ha dado la razón", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado los acuerdos mayoritarios adoptados en el parlamento canario para que se de una "respuesta humanitaria de dignidad" a los migrantes y que haya medios económicos y sanitarios para garantizar un atención digna y la seguridad de quienes intervienen en los dispositivos.

"No hay protocolos sanitarios ni fondo para la inmigración, no se ha conseguido absolutamente nada, la respuesta es no, no, no, y los canarios siendo testigos de imágenes dantescas", ha destacado, preguntándose como Torres "puede permitir" lo que se está viviendo en las costas de las islas.

"Prefiere callar y mirar para otro lado y seguir atendiendo a las visitas que poco o nada resuelven", ha detallado.