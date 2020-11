El Gobierno "está abierto" a bajar el IVA de las mascarillas

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que "se puede plantear" la bajada del IVA de las mascarillas, si bien ha dejado claro que España está muy por debajo de la media europea en presión fiscal y ha ensalzado lo hecho por el Gobierno para combatir la pandemia.

En declaraciones a los medios tras visitar el archivo y la biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias y la exposición que alberga sobre Julián Besteiro, Calvo ha insistido en las medidas que ha tomado el Ejecutivo "para proteger socialmente" a los más vulnerables ante la crisis derivada por la covid-19, con medidas como el aumento del salario mínimo, la aprobación del ingreso mínimo vital o los ERTES.

A su juicio, el Gobierno ha sido "absolutamente ejemplar" en la movilización de recursos y de endeudamiento "para proteger a los más desfavorecidos".

Para la vicepresidenta, la bajada del IVA de las mascarillas "no está en lo nuclear" del problema, aunque el Gobierno "está abierto" al debate y "no nos cerramos a nada".

Ha insistido en que esta crisis se ha acometido de una forma "radicalmente distinta" a cómo se ha hecho en otras ocasiones por parte del Ejecutivo, que ha dispuesto 100.000 millones de euros "para proteger a empresas" o las ayudas para más de 600.000 trabajadores en los ERTES.

Ante la persistencia de las preguntas sobre el IVA, Calvo ha señalado que "nos lo podemos plantear", aunque "el debate no es este", cuando se han enviado 14.000 millones de euros para gastos sanitarios durante la pandemia, por lo que el Gobierno "no puede ser acusado de no estar en la vanguardia" de la protección social ante los contagios.

Respecto a si el Ejecutivo va a permitir que las comunidades autónomas decreten confinamientos domiciliarios, la vicepresidenta ha precisado que, "formalmente", solo lo ha pedido Asturias y otras lo "han comentado en debates públicos".

A su juicio, con el actual decreto de prórroga del estado de alarma, aprobada por el Congreso, "no hay cobertura jurídica" y "habría que tomar una decisión jurídica nueva".

En su opinión, hay que esperar a ver los resultados de los contagios ante la puesta en marcha de las medidas adoptadas y la enfermedad hay que estudiarla "momento a momento", sin "adelantar escenarios".

Ha negado que "exista un duelo" entre sanidad y economía y ha recomendado "mantener prudencia y equilibrio" ante la crisis e "ir viendo, día a día" los resultados.