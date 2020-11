CSIF demana a Educació que no avance les oposicions a maig i defèn un protocol específic per a casos de Covid-19

Una enquesta realitzada pel sindicat a la qual han contestat 1.122 afiliats i simpatitzants reflecteix que el 64,5 per cent dels enquestats rebutja la proposta d'Educació i que el 94,4% considera necessari un protocol específic davant positius per Covid-19 perquè puguen continuar el procés.

Segons assenyala CSIF en un comunicat, Educació primer va proposar començar-les al març, i després ha traslladat el seu inici a maig. No obstant açò, el sindicat vol que comencen al juny com, segons ha recalcat, així ho ratifica la majoria de docents que ha participat en la segona enquesta sobre oposicions que va dur a terme la passada setmana. D'entre els enquestats, 723 persones van contestar que 'no' a la pregunta de si estaven a favor que les oposicions comencen el 15 de maig.

El sindicat ha sol·licitat igualment a Conselleria que habilite una plataforma digital per a comunicacions amb tribunals i publicació de notes. Aquesta proposta, sobre la qual també s'ha traslladat valoració en el qüestionari, compta amb el suport del 94,4% de les persones que han participat en la consulta realitzada per CSIF.

De la mateixa manera, ha aconseguit un ampli suport la iniciativa d'establir un protocol específic per a possibles positius de Covid-19 d'opositors o membres de tribunal, de manera que quede garantida la seua continuïtat en el procés. Aquesta petició, que CSIF ha vingut traslladant a Educació, concita el suport del 97% dels qui han participat en l'enquesta.

La quarta i última pregunta era si estaven a favor d'un permís no retribuït per a interins que actualment treballen i preparen oposicions. El 56,8% d'els qui han aportat la seua valoració es mostra a favor de la mesura.

Aquest és la segona enquesta sobre oposicions realitzada pel sindicat, després de la desenvolupada a la fi d'octubre, contestada per 1.990 simpatitzants i afiliats, que se centrava sobretot en la proposta d'aleshores de la Conselleria d'Educació que les proves s'iniciaren al març. El 82,7% dels participants es va oposar.