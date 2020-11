Zaragoza.- ZeC pide destinar 20 millones del remanente en ayudas directas para los sectores más afectados

"Es hora de hacer un plan de ayudas directas a los sectores afectados, como hacen todas las administraciones", ha subrayado Cubero. A su parecer, las bonificaciones, que son las medidas aplicadas por el Gobierno de la ciudad PP-Ciudadanos, "no son la solución porque hacen que todos sean igual y no todos son iguales", al diferenciar que "no es lo mismo un gran hotel que un comercio de barrio, un supermercado que el bar de la esquina".

En rueda de prensa, el concejal de ZeC ha asegurado que en el Ayuntamiento de Zaragoza hay recursos para hacer el plan de ayudas directas y ha pedido que el Gobierno PP-Cs "deje de contar milongas".

Ha indicado que al aumento del 3 por ciento de las transferencias del Estado se suma la sentencia del tranvía de 33,5 millones de euros que deberá pagar el Ejecutivo de Aragón por la obras del tranvía y, además, están los remanentes de tesorería del Ayuntamiento, que el Gobierno de España "ha dicho que no hay condiciones para su uso, salvo el pago de facturas pendientes de 2019".

Estas facturan pendientes se elevan a 9,5 millones de euros, de forma que descontadas de los 37,5 millones de remanente quedan 28 millones de euros para libre disposición del Gobierno de la ciudad.

Cubero ha rebatido el argumento del Gobierno PP-Cs de que se tiene que dedicar al pago de grandes empresas. "Eso es falso", ha remachado, para proponer que el plan de ayudas directas cuente con 20 de los 28 millones del remanente de tesorería.

TRAMOS

Este plan que propone ZeC tendría ayudas directas de 1.500 euros para cada uno de los afectados y en función del nivel de facturación. Si en el segundo y tercer trimestre la facturación ha descendido por debajo del 25 por ciento, se les daría esa cuantía de 1.500 euros; si ha caído el 50 por ciento, serán 2.250 euros, y por encima del 75 por ciento se duplicaría hasta los 3.000 euros

Cubero ha estimado que son entre 8.000 y 9.000 los autónomos que podrían verse beneficiados y ha reiterado: "Es cuestión de voluntad política porque el remanente no se ha usado para nada y no estamos en tiempo de dejar 37 millones de euros muertos".

Asimismo, ha dicho que los otros 8 millones del remanente los podría dedicar el Gobierno de la ciudad para otras prioridades. "No es una propuesta maximalista, sino realista dentro de los márgenes del ayuntamiento", han apuntado.

El concejal de ZeC ha dicho estar dispuesto a negociar tanto la inclusión de nuevos sectores o dejar el plan de rescate en 18 millones en lugar de los 20 propuestos.

Ha añadido que otros grupos municipales también piden ayudas directas, al igual que los grupos parlamentario del PP y Cs en las Cortes de Aragón, que consideran que los "mil euros del plan de rescate de Lambán es poca ayuda".

"CATACLISMO"

Esta propuesta se analizará en la próxima Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, ha contado Cubero, que ha incidido en que no se puede esperar más, ni seguir en las buenas palabras al citar que establecimiento emblemáticos de la ciudad han tenido que cerrar.

"Es un auténtico cataclismo en algunos sectores de la ciudad y este Gobierno no puede tener 37 millones de euros muertos en un cajón. No pedimos que se endeuden, sino que ese dinero lo pongan a funcionar y lo mejor son las ayudas directas a quienes peor lo pasan en la pandemia", ha enfatizado.

El concejal de ZeC ha concluido al considerar que "no puede ser que solo se rescate a la banca y las autopistas, cuando las cosas vienen mal hay que rescatar a la gente, a los autónomos y a la cultura".