Cvirus.- El PP critica que les pedanies del nord de València no tenen dades per a conéixer la incidència de la Covid-19

20M EP

El grup municipal del PP en l'Ajuntament de València ha criticat aquest dilluns que els veïns de les pedanies del nord de la ciutat -Poble Nou, Borbotó, Carpesa, Benifaraig, Massarrojos, Mauella i Cases de Bàrcena- no tenen "dades de les aigües residuals per a conéixer la incidència" de la Covid-19 en aquests nuclis perquè "no s'estan produint" eixes anàlisis. Al seu torn, ha reclamat al consistori "una solució" perquè disposen d'eixa informació.