La UPV recupera el color original de la 'Casa del Metge' de València

La proposta triada són diferents tons de color siena i el grisa pedra per a cornises, ampits de finestres i tanques.

Segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat, es tracta d'un dels pocs xalets de principis del segle XX encarregats per una dona: María Burgos Romero, viuda de Felipe Olmos Cremades. Ella va heretar l'empresa de fustes, de la qual encara es conserva un edifici, actualment en estat ruïnós, situat a esquena del palauet. Les obres van finalitzar l'any 1922.

Més coneguda com la 'Casa del Metge', es va restaurar l'any 1994, amb projecte de Luis Lopez Silgo i actualment està catalogat com a arquitectura patrimonial de la ciutat. D'influència modernista, el seu estil es considera eclèctic. Goerlich és autor de la Casa Barona, el Banc de València, edifici Barrachina, cinema Metropol i les reformes de la plaça de l'Ajuntament i de l'Albereda, en aquella època, entre molts altres treballs.

Javier Hidalgo, arquitecte per la UPV, es fa càrrec de la restauració actual de l'edifici, propietat particular que es destinarà a vivenda. Hidalgo va contactar amb la UPV per a trobar el color original de l'immoble i el Grup d'Investigació del Color en Arquitectura ha elaborat la proposta per a eixa recuperació cromàtica perquè "el color constitueix un tot inseparable amb l'arquitectura, a la qual serveix i a la qual caracteritza", segons arreplega l'informe.