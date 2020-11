Adif restableix el trànsit entre Silla i Benifaió després de les inundacions pel temporal

Les pluges torrencials van produir la inundació de materials en 300 metres del traçat entre els punts quilomètrics 92/400 i 92/700.

Des de dijous, tècnics i operaris van treballar fins a restablir la circulació per una de les vies a les 22.30 hores de divendres i per l'altra a les 5.47 d'aquest dilluns, informa el gestor ferroviari en un comunicat.

L'altre punt afectat és el tram Silla-Sollana en la línia que connecta amb Gandia (València). La circulació no va resultar interrompuda i es va circular per una via fins a les 11.20 hores, quan es va recuperar el trànsit al complet.

Adif ha mobilitzat tot el material i personal disponible per al restabliment del trànsit, amb més de 150 operaris, huit trens de balast i aproximadament 2.000 metres cúbics de pedra, destinats a reposar el material arrossegat, màquines batedores, excavadores i grues.