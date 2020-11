Troben el cos calcinat d'una persona en l'incendi d'una vivenda de Port de Sagunt

Segons han confirmat a Europa Press fonts policials, com a conseqüència de l'incendi es va trobar aquest cadàver i s'ha obert una investigació per a determinar la seua identitat i les causes del foc.

L'incendi es va originar sobre les 22 hores en una vivenda d'una tercera planta d'un edifici de l'Avinguda Nou d'Octubre de Port de Sagunt, ha indicat el Consorci de Bombers de València.

Fins al lloc es van desplaçar tres dotacions dels parcs de Sagunt i Pobla de Farnals i diverses unitats del Consorci. Durant els treballs d'extinció es va localitzar una víctima en l'interior del pis incendiat.

L'immoble es va veure afectat pel fum i els veïns han sigut desallotjats pels bombers fins que el tècnic no confirme l'estat estructural de l'edifici.

Des del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) han informat que es va enviar al pis una unitat de SVB però no va realitzar assistències.