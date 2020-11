Més positius i morts en la pitjor setmana d'aquesta ona en la Comunitat

Aquest dilluns acabava l'estat d'alarma, però el Congrés dels Diputats va aprovar el passat 29 d'octubre allargar-lo fins al 9 de maig. Fins llavors, cada autonomia podrà continuar prenent les seues pròpies mesures per a frenar l'avanç de l'epidèmia. I a hores d'ara, la Comunitat Valenciana continua sent una de les quals menor incidència acumulada de positius per coronavirus té (252,45 per cada 100.000 habitants, segons l'últim informe de Sanitat publicat divendres passat 6 de novembre). Però també és una de les quals més positivitat reporta ara a l'hora de fer test PCR i d'antígens (16,7%) a la seua població.

Per això –i malgrat les mesures restrictives que el Consell manté a la regió, entre elles el tancament perimetral de la mateixa fins al 13 de novembre– el creixement de la corba de la Covid19 està sent exponencial, sobretot aquesta última setmana, que ja és la pitjor de la segona ona de la pandèmia que registra la Comunitat. Els contagiats han pujat un 18%, amb 8.879 nous, i les defuncions un 38,33%, després de registrar 83 més. Això sense que ahir la Conselleria de Sanitat, com és habitual els diumenges, comunicara dades diàries, que tornaran a actualitzar-se hui.

La passada va ser una setmana de rècords: el dissabte 7 es van notificar 2.327 casos (la xifra més alta de la pandèmia), mentre que el dimarts es va registrar la segona (1.969) i el dimecres la tercera més alta (1.804). D'aquesta manera, es va registrar una mitjana de 1.268 contagis al dia, quan l'última setmana d'octubre va ser de 1.072 i fa un mes era de 250 casos diaris, per la qual cosa aquest indicador s'ha multiplicat per cinc.

Així mateix, quant a morts, la setmana passada es van registrar 23 més que l'anterior i van suposar el 45% de les morts en tot octubre (181). Amb això veiem com tots els indicadors han anat pujant, però el pitjor es registra als hospitals. Els ingressos en l'UCI han crescut un 40,11% i ja són 241 els pacients amb Covid en les unitats de vigilància intensiva de la Comunitat, la qual cosa deixa la xifra d'ingressats en 1.359, un 18,27% més.

Un dels focus més preocupants continua sent el que afecta residències d'ancians. En la Comunitat hi ha uns 370 centres de majors i en 55 d'ells hi ha actualment algun usuari positiu. Però continua sent l'àmbit social en el qual s'originen més brots, per la qual cosa també aquest és el més restringit en la Comunitat.

Més i noves mesures

La Conselleria de Sanitat va anunciar el divendres noves i més restriccions contra l'avanç de la pandèmia a la regió que es van fer efectives a partir de la mitjanit del dissabte. Aquestes estaran vigents, igual que el toc de queda que hi ha entre les 00.00 i les 06.00 hores, fins al 9 de desembre.

Una de les mesures més destacades és la limitació de l'aforament en parcs infantils a l'aire lliure al 50%, amb una distància de seguretat entre els allí presents de metre i mig i les activitats en grup tindran un màxim de sis participants. Així mateix, es prohibeix la presència de públic en les competicions esportives, inclosos entrenaments i partits de categories base, que se celebren tant en instal·lacions interiors com a l'aire lliure.

Els cinemes, teatres, circs o auditoris podran desenvolupar la seua activitat amb públic, sempre que no se supere tampoc el 50% de l'aforament permés. Eixe mateix percentatge s'atribueix a les biblioteques, els museus i sales d'exposició, els zoològics i aquaris, els mercats ambulants a l'aire lliure i als establiments comercials, en els quals es permet ja restringir l'entrada d'un client a un local si en el mateix no es pot mantindre la distància de seguretat.

Finalment, i no per això menys important, en hostaleria i restauració l'aforament a l'interior del local (ja siga restaurant, bar o hotel) no pot superar el 30% i l'aforament en terrassa és del 50%. També es prohibeix fumar (cigarrets tradicionals o electrònics, pipes d'aigua o pipes) en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l'aire lliure si no es pot respectar la distància mínima interpersonal d'almenys dos metres.

Queixes i peticions

Aquestes mesures de reduir encara més l'aforament en bars i restaurants han alçat més polèmica en el sector. La Confederació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana les va interpretar com “un tancament del sector encobert i sense ajudes”. Van denunciar que es van assabentar de la implantació d'aquestes restriccions “amb l'activitat de plantilles organitzada i compres i reserves realitzades”, per la qual cosa reivindiquen “un pla de rescat al sector amb ajudes directes com estan fent altres països europeus com Alemanya i França, on s'han tancat les empreses, però se'ls ha compensat de manera directa a través d'ajudes”.

Tancament d’Elda i Petrer

El tancament perimetral de tota la Comunitat es mantindrà fins divendres que ve, però els habitants dels municipis alacantins d'Elda i Petrer hauran de mantindre les seues eixides i entrades restringides fins al divendres 21.

Oltra: “L'afecte no és una vacuna”

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, va insistir divendres passat a implantar mesures “més estrictes” en el territori. “Crec que cal frenar en sec el contagi” perquè “sense salut no hi haurà economia i si no salvem la salut, no salvarem l'economia”, va dir Oltra malgrat les queixes del sector hostaler. “On es produeixen la majoria de brots? En espais socials”, va respondre, i va agregar: “On ens sentim més segurs, amb la família i els amics”, però “l'afecte no és una vacuna enfront de la Covid”.