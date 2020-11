El mensaje de un enfermero antes de morir por coronavirus

La pandemia del coronavirus se está cebando con varios colectivos y uno de ellos es el de los sanitarios. Por eso estremecen casos como el de Sergio Humberto Padilla Hernández, un enfermero mexicano que grabó un vídeo antes de morir.

Natural de Chihuahu, Padilla fue enfermando gravemente y antes del desenlace final quiso mandar un mensaje a sus seres queridos.

"Bueno, pues, se llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, nomás que me recupere y vamos a seguir adelante…", dijo el enfermero.

"Los volveré a ver, amigos, los amo y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego", concluyó.