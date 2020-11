El llanto de una anciana al saber que Biden ganaba las elecciones

La victoria de Joe Biden en las elecciones estadounidenses, confirmada este sábado tras días de recuentos, ha despertado emociones en todo el país. Un ejemplo ha sido el de una anciana de 86 años, que reaccionó con lágrimas ante el triunfo demócrata.

Dos vídeos de TikTok, grabados por su hija, recogen la reacción de la mujer, que ve en la televisión de su cocina el avance informativo que llevaba tanto tiempo esperando.

"Estoy tan feliz", dice la mujer entre lágrimas. El motivo, según ella, es que con la derrota de Trump puede recuperar su salud y su capacidad para poder pagar el resto de cosas.

En un segundo vídeo, mientras habla por teléfono, incluso se arranca a cantar la canción Happy Days Are Here Again ("los días felices están aquí otra vez").