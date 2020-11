Los Ferrocarriles Catalanes tendrán "vagones silencio" desde este lunes para evitar la propagación de la Covid-19

Los trenes de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) incorporarán a partir de lunes un vagón donde se recomendará ir en silencio como medida contra la Covid-19. Así lo ha explicado a RAC1 el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, que ha indicado que no puede ser una obligación, sino una recomendación.

Para hacerlo visible, se señalizará en las puertas de acceso a los vagones y se anunciará por megafonía. Calvet ha dicho que la recomendación es extensible al resto del transporte público y que si al ponerlo en marcha se ve que tienen que incorporar más vagones, se adaptará.

El conseller de Territori, Damià Calvet, apunta que la recomendación de no hablar es para todo el transporte público

Por otro lado, el conseller ha insistido en que a pesar de que la demanda ha bajado, continua estando "el 100%" de la oferta de transporte activada y que lo que hace falta para evitar aglomeraciones es "aplanar" la hora punta.

Calvet ha explicado que desde el Govern hace semanas que dicen que "sería recomendable que la gente no hablara" en el transporte público para evitar la propagación del coronavirus, y a partir de este lunes lo pondrán en marcha a los Ferrocarriles. Ha añadido que en las reuniones diarias que hacen todos los operadores de transporte púbico se acordó ir transmitiendo esta recomendación para que se haga extensible en todos. Por ejemplo, ya es visible en el Metro.

"La recomendación de no hablar no puede ser otra cosa que una recomendación", ha explicado Calvet. Con esto, ha apuntado que no se podrá sancionar, pero ha confiado que la ciudadanía vaya adquiriendo esta nueva medida para incrementar la seguridad en el transporte público.

El transporte público continua con el 100% de la oferta

En este sentido, ha defendido el transporte público y ha recordado que está en funcionamiento toda la oferta disponible y con la "máxima" frecuencia, e incluso más que en el mismo periodo del año pasado por la incorporación de nuevos vehículos. El conseller ha explicado que la demanda ha bajado entre un 50 y un 60% entre semana y hasta un 80% el fin de semana, pero no se ha reducido la oferta.

En relación a las críticas por las imágenes donde se ven aglomeraciones por ejemplo en el Metro, Calvet ha insistido que el problema no es la oferta de transporte público, sino que todo el mundo entra a la misma hora a trabajar. Por eso, ha instado a toda la sociedad a continuar con el debate para "alargar" la hora punta más allá de las nueve de la mañana allá donde se pueda, como en la educación o en la función pública.