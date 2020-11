PPCV lamenta que mientras Oltra "se pelea con sus socios", la Policía "lo hace para defender a menores bajo su tutela"

La diputada 'popular' ha señalado que "hace más de una semana que asistimos al espectáculo bochornoso que está ofreciendo Mónica Oltra y sus socios del Botànic". Así, ha denunciado que "mientras ella aireaba sus diferencias internas en el Consell y buscaba su protagonismo, en Alicante la Policía desarticulaba una red que presuntamente instaba a la prostitución a menores de un centro que estaba bajo su tutela".

Por ello, ha manifestado que es "escandaloso" que Oltra "no se haya referido ni una sola vez ni haya dicho una sola palabra sobre los hechos producidos con las menores de Alicante", cuando, a su juicio, "la gravedad de la situación hubiera requerido de una explicación firme, contundente y a la altura". "Por el contrario, solo la hemos oído hablar de dinero", ha lamentado.

Ante la "ausencia" de respuestas, los 'populares' han presentado una batería de preguntas en Les Corts para "exigir" a Oltra que explique "qué medidas va a adoptar para evitar que se repitan situaciones como las vividas en Alicante, qué protocolos se siguieron en situaciones anteriores registradas también en un centro de menores de Alicante en 2018 o en otros centros como el de Monteolivete, qué protocolos se ha seguido en este caso y qué va a hacer para que no se reiteren casos similares en el resto de centros de menores".

Bastidas ha remarcado que "llueve sobre mojado" porque "este tipo de situaciones se han repetido en Alicante, en el centro de Monteolivete de València, en Castelló, y aún no sabemos qué protocolos está siguiendo la vicepresidenta para que no se repitan". "Sólo sabemos que los centros de menores no están tutelados por Oltra, porque la vicepresidenta está más preocupada en los líos del Consell", ha censurado.

Por todo ello, el PP ha solicitado la intervención "urgente" del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, para que "pare el sufrimiento de los menores tutelados por la Generalitat", porque "ejemplos de las consecuencias que la gestión de Oltra tienen sobre ellos tenemos muchos, basta recordar cómo le ha arruinado la vida a los 18 menores del centro de Segorbe".