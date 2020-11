Antonio David, muy duro con Lydia Lozano en el 'Deluxe': "Aquí nadie te quiere ni te respeta"

Este Sábado, en el Deluxe, tuvo lugar el colofón a la polémica de la semana: la fuerte discusión entre Lydia Lozano y Antonio David. Pese a que, al final de la gala, hubo un conato de reconciliación y Flores dijo que "abrazaría a Lydia de no ser por el Covid-19", ambos se dirigieron duros ataques mientras se expusieron los resultados de sus polígrafos.

Entre otros, el exguardia civil no dejó de echar por tierra la profesionalidad de Lozano: "Eres una periodista nefasta, ¿dónde está Ylenia?", dijo en alusión a la desaparición de la hija de Albano y Romina. Pero fue más allá, y llegó a decir que en el plató "nadie quiere ni respeta" a Lozano, algo que hizo que la aludida casi rompiera a llorar. "Si lloras, subirá la audiencia", añadió entonces, con sarcasmo, el padre de Rocío Flores.

Lejos queda la buena relación que mantuvieron ambos antaño. Tan buena, que según desveló el polígrafo, hizo que Rocío Carrasco llamara a Lydia para pedirle cuentas por defender a Antonio David, dedicándole lindezas "de hija de puta para arriba", tal y como contó la periodista.

Ante los continuos ataques, y comentarios sobre que se hacía la víctima, Lozano mencionó que, durante su estancia en Gran Hermano, fue Antonio David el que no dejó de llorar. "Como tú no tienes hijos, igual no lloras por nadie. Ahora se está viendo cómo eres, quedas retratada, lleva toda la vida llorando en los platós y llevas años dando pena", contraatacó él.

El polígrafo también reveló que Lydia tuvo que pagar 100.000 euros a Rocío Carrasco y Fidel Albiac por un juicio al que Antonio David no se presentó en su defensa. Este se justificó diciendo que pasaba una mala racha, pero más adelante se le escapó que no fue porque Lydia no le había llamado antes para preguntar por su estado, dando a entender que solo lo hizo cuando tuvo un interés propio.

Una de las informaciones que más impactó a Jorge Javier Vázquez fue la que hacía referencia al concurso de Gloria Camila en Supervivientes. Y es que, el polígrafo reveló que el colaborador prohibió a su hija, Rocío Flores, ir a Honduras a verla. "No quería que pisara un plató, luego ella decidió ir. Lo respeté porque me pareció bien que tomara la decisión, pero yo siempre he intentado que no apareciera los medios", explicó.