FANT proyecta el cortometraje 'Dar-Dar', de Paul Urkijo, y la película 'Psycho Goreman', de Steven Kostanski

Adaptándose a las nuevas restricciones sanitarias, el festival se realizará también de manera online y los diferentes títulos que forman parte de FANT 26 podrán disfrutarse a través de la web del certamen, con una gran selección de títulos hasta el próximo día 12.

Según ha informado el Consistorio, en el corto de Urkijo, Dar-dar es el demonio de una leyenda vasca que se alimenta de dedos y que dice así: "Dar, dar, dar, dame tu dedo para cenar. Si no me lo das, por la noche verás y con tu alma pagarás". El cortometraje ganó hace menos de tres semanas, el premio Méliès d'Argent al mejor cortometraje de la 53ª edición del Festival Internacional de Sitges.

El film canadiense 'Psycho Goreman' presenta a los hermanos Mimi y Luke, que resucitan por error a un antiguo señor supremo alienígena. Empleando un amuleto mágico, fuerzan al monstruo a obedecer sus infantiles deseos, lo que acaba atrayendo a su pequeño barrio suburbano a un ejército de asesinos intergalácticos.

La primera cita de este espacio será la de 'Fant en Corto', a las 16.15 horas, donde se compartirán once cortometrajes de la sección 'Panorama Fantástico', personas candidatas al premio de la sección al mejor cortometraje de Panorama, dotado con 1.500 euros.

En concreto, serán: '400 MPH' de Paul-Eugène Dannaud, Julia Chaix, Lorraine Desserre, Alice Lefort, Natacha Pianeti, Quentin Tireloque (Francia, 2019), 'Amandine' de Juan Carlos Mostaza (España, 2019), 'Casa' dirigido por Alberto Evangelio (España, 2019), 'La Colleja' dirigido por el madrileño Sergio Morcillo (España, 2019), 'Eco' de Aitor de Miguel (España, 2019), 'Lay them Straight' de Robert Deleskie (Canada, 2019), 'No Quiero Estar Sola' de Sergio Rozas (España, 2019), 'Norman' dirigido por la directora madrileña Gigi Romero (España, 2019), 'Onde Dormen as Gaivotas' de Dani Cornes (España, 2020), 'PTSD' dirigido por las directoras Claudia Cortés Espejo, Lora D'addazio y Mathilde Remy (Francia/Bélgica, 2019) y 'La Última Navidad del Universo' dirigido por David Muñoz y Adrián Cardona (España, 2019).

A las 18.30 horas continuará la sección 'Panorama fantástico' con 'Luz: The Flower of Evil', del realizador colombiano Juan Luis Escobar. "Esta película sucede en la espesura de las montañas, en una comunidad aislada liderada por un predicador conocido como El Señor, un presunto nuevo Mesías que llega al pueblo y, con su llegada, los males comienzan. Y comienzan no sólo en la aldea, sino también en la casa del predicador, donde sus tres hijas comenzarán a cuestionar el verdadero significado de Dios, del Diablo, de la auténtica naturaleza del amor, del placer, de la feminidad y de la libertad", han explicado desde el Consistorio.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD

La edición 26 de FANT combinará la modalidad presencial con la online para poder garantizar la seguridad de quien quiera disfrutar del festival. De cara a la asistencia presencial, FANT ha instalado dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada de las salas y es obligatorio el uso de mascarillas y guardar las distancias de seguridad.

Además, el aforo se reducirá al 50% y la organización guardará 30 minutos entre sesión y sesión para ventilar y desinfectar cada espacio. FANT también ha adelantado a las 15.00 horas la primera sesión programada para terminar antes de las 21.00 horas.

El abono para todo el festival costará 30 euros. Disponible en las taquillas de Gólem-Alhóndiga y en la web del festival. Las entradas para una única sesión costarán 5 euros, disponibles en las taquillas y web de Gólem-Alhóndiga.

Las proyecciones de la Sala 2 de Gólem-Alhóndiga serán de acceso gratuito y las entradas para este espacio deberán retirarse en el propio cine 30 minutos antes de cada sesión. En caso de preferir la opción online, el acceso será a través de la web del festival. Las personas usuarias del bono del Festival podrán acceder una única vez por sesión de forma gratuita. En el caso de no tener bono, cada sesión costará 5 euros.