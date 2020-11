Pérez Gellida confía en la recuperación de la cultura: "Los seres humanos necesitamos la literatura"

"Los seres humanos necesitamos la literatura, el cine, la música, el teatro, etc. y nosotros necesitamos seres humanos, así que no tendremos más remedio que encontrarnos más pronto que tarde", ha aseverado el autor.

Pérez Gellida ha realizado estas manifestaciones a Europa Press con motivo de la presentación en el certamen VLC Negra de su última novela, 'La suerte del enano' (Suma de Letras).

Con esta obra, el autor ha emprendido un camino para recuperar lo que le llevó a "enamorarse" de este oficio: "divertirse". "Y para ello -apunta- necesitaba separar los ingredientes que definen mi estilo y decantarme por los que más sabor le dan a la trama: personajes potentes, robustez del argumento, engañar al lector y Valladolid como escenario principal".

La trama de 'La suerte del enano' indaga en el mercado negro del arte. El proceso de documentación y de construcción de la novela ha sido "muy interesante y enriquecedor, aunque no sencillo" porque no hay mucha información disponible y, como en otras ocasiones, ha "tenido que tirar de contactos". "Creo que a los lectores les va a sorprender interesarse de cómo funciona las bandas criminales que operan con obras de arte", comenta.

"ALGO DESORIENTADO"

Tras darse a conocer con los exitosos títulos que integran la trilogía 'Versos, canciones y trocitos de carne', Pérez Gellida regresa a los orígenes y reconoce: "Necesitaba para encontrarme a mí mismo. No estaba perdido, pero sí algo desorientado".

En esta ocasión lo hace a través del personaje de Sara Robles es una inspectora singular encargada de resolver un macabro crimen y que, además, tiene que lidiar con sus problemas cotidianos, estrechamente relacionados con la adicción al sexo y con un pasado que no terminade curar.

Preguntado por si la novela negra mayor obligación de no sucumbir a la censura de lo correcto, el escritor declara: "No especialmente. Es decisión de cada uno de los autores y tiene que ver con el proceso de construcción de los personajes. En mi caso, a los míos les dejo un margen de crecimiento y alguna vez se me desbocan (qué le vamos a hacer). En otras ocasiones se me mueren, así que la balanza se equilibra".

Por último, acerca de qué ha supuesto el confinamiento y la crisis de la pandemia en su actividad creadora, señala que para él escribir para mí no ha sido un problema en este tiempo porque logra aislarse del exterior. "Mi problema estaba (y está) cuando dejo de aporrear el teclado y no puedo vivir como vivía antes, lo cual, supongo, es el mismo inconveniente al que se enfrentan el resto de los mortales", concluye.