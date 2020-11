Sancionada una mujer por salir a pasear a su perro a las 01,30 horas alegando trastorno de sueño y no llevar mascarilla

Una situación que incumple claramente los términos establecidos en el Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas especificas para contener la propagación de infecciones causadas por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y concretamente en relación a la limitación horaria de circulación y estancia en la vía publica en horario de noche.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes se encontraban realizando su servicio de prevención y seguridad en relación al cumplimiento de las restricciones adoptadas por el Gobierno de La Rioja. En un determinado momento, sorprendieron a una mujer, la cual no portaba mascarilla y se encontraba "paseando su perro", de madrugada a las 01,30 horas de la noche del pasado jueves.

Al ser identificada y preguntada por el motivo de su estancia en la vía pública y el motivo de no portar mascarilla, ésta manifestó "que había estado trabajando en su casa", "que desconocía que no pudiera sacar a pasear a su perro en el horario que quisiera" y "que debido a que habían venido de otro país, tenía el problema de 'Jet Lag', ya que no se había adaptado al horario de España".

Los agentes ante tal manifestación, procedieron a realizar sendas propuestas de sanción, tanto por infringir la "limitación de circulación de personas en horario nocturno" establecido en la ciudad de Logroño, como por no portar mascarillas.

Situaciones dispares y curiosas son con las que los agentes se están encontrando, en sus tareas de cumplimiento del Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas especificas para contener la propagación de infecciones causadas por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y más concretamente en relación al denominado popularmente "toque de queda".