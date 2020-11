Pilar Gayán, investigadora del CSIC, asegura que vivir en el mundo rural le ha aportado "recompensas enormes"

Ha animado a quienes residan en ciudades como Huesca, Zaragoza o Teruel y se planteen trasladarse al medio rural a hacerlo porque "uno trabaja donde puede, pero vive donde quiere" o "por lo menos es lo que he aplicado en mi caso".

Según ha contado a Europa Press, su empleo está en Zaragoza, a cien kilómetros de distancia de donde vive, pero "el tiempo que invierto en viajar me compensa con la forma de vida que puedo disfrutar en un pequeño pueblo".

Para Gayán, esa hora de viaje "no es muy diferente" al tiempo que tardan en llegar a su puesto de trabajo quienes viven en una gran ciudad. Esta investigadora del CSIC y concejal de su pueblo desde 2011, vive en Sodeto desde 1999, cuando se compró una casa y la reformó "para instalarnos allí con mis tres hijos y mi marido", ha indicado.

Ha asegurado que la experiencia ha sido "excelente, no la cambiaría por otra". Ha contado que ella no era del pueblo, pero su marido sí y "los vecinos me acogieron como a una más". Se encuentra "a gusto" en este entorno y su familia también.

"El contacto directo con la naturaleza, la tranquilidad y seguridad en las calles, la ausencia de ruidos, las relaciones familiares son aspectos que pesan más que otros como tener cerca el ocio o los comercios", ha asegurado.

TELETRABAJO

Pilar Gayán ha opinado que gracias al teletrabajo "ahora también hay mucha nueva gente que puede planteárselo" y ha considerado que en el caso de querer tener una familia, "sus hijos serán unos privilegiados, ya que vivir y crecer en un pueblo es la mejor infancia que puede tenerse".

Ha reconocido que éste no fue su caso, pues se crió en Zaragoza, si bien "mis mejores recuerdos son cuando iba a los pueblos de mi padre y de mi madre los fines de semana o en verano".

No obstante, Gayán ha señalado puntos de mejora, puesto que los servicios de los que disponen "son peores que los de una ciudad" y ahora, que debido a la pandemia, ha experimentado como la falta de buena conectividad le afectan a su día a día.

Según ha señalado, tiene problemas de conexión con las videoconferencias y puesto que una de sus hijas está estudiando de forma telemática la banda ancha "no permite trabajar a la vez".

Por eso, ha sostenido, "si no queremos que los pueblos desaparezcan a largo plazo", son precisas mejores coberturas de internet, además de "más ayudas a la incorporación agrícola-ganadera, para primera vivienda, mejoras en la asistencia sanitaria a través de los consultorios, y para el cuidado y apoyo a nuestros mayores, con centros de día y ayuda a domicilio".

Asimismo, ha considerado preciso el mantenimiento y mejora de las carreteras locales, mejoras fiscales al emprendimiento "y muchas otras medidas que esperemos que con los fondos de recuperación estatales y europeos se hagan realidad".

INGRESO EN LA POLÍTICA

Pilar Gayán es concejal de Alberuela de Tubo desde 2011 y, en la actualidad, diputada del Partido Popular en las Cortes de Aragón por la provincia de Huesca. Además, ha sido consejera comarcal en los Monegros entre 2015 y 2019.

Según ha detallado, su acceso a la política como concejal en su pueblo se debió a su deseo "de intentar cambiar lo que no me gustaba y mejorar lo que ya existía" porque "en política se pueden hacer muchas cosas para ayudar a tus vecinos".

Ha explicado que intenta aplicar el método científico también en esta actividad, "realizar un análisis profundo del problema o de la situación y conocer con detalle los datos y los hechos, para finalmente plantear y valorar las posibles soluciones y alternativas".

"Realmente lo que busco con mi actividad política es poder ser útil a los ciudadanos y contribuir a su bienestar y progreso", ha apostillado.

NUEVOS POBLADORES

Pilar Gayán ha explicado que en Sodeto han "roto" la tendencia de despoblación que había hace años gracias a nuevas parejas que se han instalado en el pueblo y a otras que han vuelto. "Estamos muy cerquita de Huesca, lo que permite vivir en el pueblo y trabajar en la capital o en otras localidades de la provincia", ha dicho.

Además, disponen de escuela infantil y transporte para los niños que cursan Primaria y Secundaria en otras localidades. "Espero que la tendencia se mantenga y que los jóvenes de nuestra localidad valoren los pros y los contras de vivir en su pueblo y ganen los pros", ha dicho.

También ha señalado que para mantener a los jóvenes en la localidad desde el Consistorio intentan mejorar los servicios básicos como los sanitarios, docentes y de empleo y disponen de viviendas de alquiler. "Ahora mismo estamos rehabilitando una de ellas para adecuarla al alquiler" y "también disponemos de terrenos urbanos para facilitar la construcción de nuevas viviendas", ha apuntado.

A su entender, los ayuntamientos deben facilitar el asentamiento de sus jóvenes o de nuevos pobladores "y en este sentido he dirigido siempre mi labor como concejal", para reclamar mejoras en los servicios que dependen de otras administraciones, como comarca y Gobierno de Aragón.

PANDEMIA EN EL MUNDO RURAL

Pilar Gayán ha explicado que la pandemia ha llegado a su municipios, aunque no han tenido brotes importantes, pero sí algunos casos a lo largo de estos meses. "Los habitantes de Sodeto y Alberuela han sido muy respetuosos con todas las normas y confinamientos, manteniendo distancias y mascarillas, desde aquí quiero agradecerles su comportamiento ejemplar", ha subrayado.

En este punto, ha enfatizado que como pequeño municipio "nos hemos sentido ninguneados ya que se nos aplican las mismas normas que a Zaragoza o Madrid, que tienen muchos más habitantes y sobre todo mucha más densidad de población".

Al respecto, ha indicado que el comentario general durante estos meses entre la población ha sido que no deberían aplicarse las mismas restricciones a una población de 500.000 habitantes que a una de 300 "y con una muy baja densidad de población, pero las hemos acatado".

Desde el Ayuntamiento, han desinfectado calles y lugares públicos, repartido de mascarillas, colaboración con asociaciones y otras organizaciones para fabricar Equipos de Protección Individual, y para "ayudar a todo aquel que lo necesitara, dentro de nuestras posibilidades".

MEDIO AMBIENTE

Gayán ha contado que sus líneas de investigación se han centrado desde hace 25 años en la energía y el cambio climático. Es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza e investigadora científica del Instituto de Carboquímica del CSIC. Desde 2015, es reconocida como 'Highly Cited Researcher' en Ingeniería en el listado de científicos más influyentes a nivel mundial.

Actualmente, trabaja en un nuevo proyecto de investigación de ámbito nacional sobre el aprovechamiento energético de purines que ayude a minimizar las emisiones de nitrógeno a la atmósfera, para apuntar que en la provincia de Huesca se generan muchas toneladas de purines.

Ha confiado en que, tras la pandemia, el cuidado del medio ambiente vuelva al centro del debate público puesto que el cambio climático y la afección de las emisiones de los gases de efecto invernadero "se conocen desde hace muchas décadas y, cuando parecía que empezábamos a fijarnos objetivos realistas para combatirlos, como en el Acuerdo de París, ha llegado la pandemia y lo ha arrasado todo".

Por eso, "espero que cuando podamos recuperar nuestra actividad anterior, es decir cuando tengamos una vacuna, vuelva a ponerse el foco de las políticas de todos los gobiernos y en la mente de toda la sociedad" ya que "sin presión social no avanzaremos al ritmo que necesitamos porque ya vamos tarde, la temperatura ya ha subido y los efectos ya son visibles en muchos lugares".