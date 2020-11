Rafa Nadal, en 'Mi casa es la tuya': "A veces me gustaría darme un respiro"

Este viernes, Rafa Nadal protagonizó Mi casa es la tuya. El mallorquín, que se encuentra en uno de sus momentos profesionales más dulces, ofreció una entrevista en la que le contó a Bertín Osborne algunos de los episodios más difíciles de su vida, mostrando una nueva faceta de sí mismo.

Además, estuvo acompañado de algunos de sus familiares, amigos, y Carlos Moyá, su entrenador. Entre otras cosas, contó que no recordaba lo que era jugar al tenis sin dolor, pero que intentaba no quejarse porque su vida actual es mucho mejor de lo que nunca se habría atrevido a soñar.

"El parón por el confinamiento le fue bien a mis rodillas, pero no a mi pie. Se me quedó destrozado y pasé tres meses jodidillos yendo a Barcelona a hacerme tratamientos", recordó.

Además, y ante la pregunta de Osborne sobre su peor defecto, sus amigos lo desvelaron entre risas: "La puntualidad no es una de sus mejores virtudes". El mallorquín también confesó que su madridismo viene de familia, aunque tuvo una época culé cuando su tío Miguel Ángel se fue al Barça.

Volviendo a su profesión, el joven contó lo duro que fue para él cuando un médico vaticinó que no volvería a jugar tenis en competiciones por un problema degenerativo en su pie izquierdo: “Me recomendaron una plantilla muy agresiva y no me cabía el pie; ya no la uso, pero gracias a ella pude seguir jugando al tenis. Tenía 19 años y lo pasé fatal”.

También a los albores de su carrera pertenecen los “intensos y exigentes” entrenamientos a los que le sometió Toni Nadal, su tío y primer entrenador. “Jugaba a dos manos. Cuando tenía 10 años, mi tío me dijo que había que cambiar el drive a una mano, y me puso como ejemplo a los grandes jugadores de tenis".

"'Nadie juega con golpes de izquierda y derecha a dos manos, tienes que elegir', me dijo", continuó. Además, expresó que el tenis “es mas divertido” para él cuando está bien físicamente, algo por lo que, últimamente, no entrena con tanta asiduidad como antaño:

“No me gusta pegarle a la pelota sin pasión. Hay momentos en que me gustaría darme un respiro, pero el calendario es muy exigente, aunque ahora estoy jugando menos días al año”, concluyó el deportista.