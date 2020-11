¿Está Zac Efron pensando en el altar? Un repaso por el historial amoroso del actor

Si los rumores son ciertos y acaba casándose con su nueva novia, Vanessa Valladares, el actor Zac Efron habrá dado con su media naranja después de muchos años de búsqueda infructuosa. O no tanto, porque a decir verdad el intérprete, que recientemente cumplió 33 años, ha tenido momentos en los que, al menos para sus fans, ha estado bastante cerca del altar.

Sobre por el tremendo shippeo (cuando el fandom de alguna serie o película quiere que dos personajes tengan una aventura romántica) que se le dio a Troy Bolton y Gabriella Montez, su papel y el de Vanessa Hudgens respectivamente en las tres primeras películas de la saga High School Musical.

Ese amor primerizo, adolescente y, de alguna forma, mágico, traspasó las pantallas y los sets de rodaje y confirmó a la pareja como una de las favoritas del público juvenil, dándole al espectáculo una metahistoria de ver en las cintas el verdadero romance de aquellos dos tortolitos.

Sin duda alguna esta relación fue el espaldarazo definitivo que necesitaban para alcanzar la fama mundial, dándose muestras de cariño, abrazándose y posando juntos en multitud de alfombras rojas y eventos. La chispa había surgido en 2005, durante el primer rodaje; tuvo su punto álgido cuando él interpretó al interés romántico de Hudgens en su primer videoclip fuera de la saga (Say OK, segundo sencillo de su primer disco, V); pero tuvo un final agridulce.

La pareja cortó en 2010 debido a que ambos estaban enfrascados en diferentes proyectos profesionales y no tenían tiempo para cuidar la relación. O, al menos, eso se dijo, porque, a pesar de los rumores, ninguno de los dos ha revelado nunca cuál fue el verdadero motivo.

Solo Hudgens ha hablado en contadas ocasiones: en una de ellas se mostró "más que agradecida de haber tenido esa relación en aquel momento" porque Zac fue de gran ayuda "para no perder la cabeza y permanecer tranquila" aunque reconoce que tuvieron "una discusión enorme mientras estábamos ensayando".

En el otro caso, la razón fueron los celos. "Tuve una etapa en la que lo pasaba realmente mal. Y me portaba mal porque estaba harta. Un montón de chicas corrían detras de él y yo las miraba con ojos asesinos. Más tarde me di cuenta de que eso no era lo importante. Compartir el amor, ser una buena persona, apoyar a los demás, ser amable, eso es lo fundamental", afirmó.

Sea como fuere, Efron estuvo dos años sin confirmar ninguna relación a pesar de ser relacionado con varias celebridades: primero su otra compañera en High School Musical, Ashley Tisdale, lo que fue negado por ambos; luego la actriz Emma Roberts tras un flechazo en una fiesta en octubre de 2011, aunque a pesar del buen feeling nunca lo certificaron; y por último con Taylor Swift en 2012, dado que fueron vistos cenando en un restaurante de Los Angeles. Más tarde varias fuentes advirtieron que entre ellos solo ha habido desde siempre una enorme amistad.

Así llegamos a 2013, un año que Zac Efron vivió de la mano (literalmente, ya que fueron captados por los paparazzis es bastantes ocasiones paseando) de la actriz Lilly Collins. Ellos nunca hablaron con los medios, pero amigos en común dieron a conocer que sí, estaban saliendo, aunque no con una perspectiva romántica, dado que ninguno de los dos buscaba nada serio.

En 2014 se relacionó al californiano con tres mujeres: con la protagonista de la saga Fast & Furious Michelle Rodriguez, debido a que fueron captados dándose muestras de cariño a bordo de un yate, aunque poco después ella comenzó su romance con la modelo Cara Delevigne; y con la actriz Halston Stage, con quien apareció en la película Malditos Vecinos.

Con Stage, con quien se dejó ver en varios partidos de la NBA de Los Angeles Lakers y se hicieron "más cercanos" después de que el actor entrase en una clínica de rehabilitación debido a sus problemas con el alcohol. Pero fuesen o no pareja, el amor no duró mucho.

Y es que a finales de ese mismo año Efron comenzó a salir con la modelo y estilista Sami Mirò. Ella, esta vez sí, dio su confirmación a la relación subiendo varias imágenes de ambos juntos a sus redes sociales, amén de que aparecieron de la mano en varias publicaciones.

"No estoy tratando de ocultar nada en mi vida", explicó el intérprete de El gran Showman. "Quiero decir, es lo que está sucediendo en mi vida y creo que mis redes sociales aún sirven para mostrarlo", agregó. En agosto de 2015 llegaban juntos a la premiere de We Are Your Friends.

Sin embargo, en 2016 cortaban y, además, lo hacían de manera tajante: el actor borraba de su Instagram todo rastro de su relación. A partir de entonces, Efron se dejó ver en varios vídeos de 2017 con la actriz Alexandra Daddario, con quien compartió cartel en Baywatch: Los vigilantes de la playa, pero nunca hubo confirmación.

Por último, y antes de comenzar con Vanessa Valladares, el actor mantuvo un affaire con la nadadora profesional danesa Sarah Bro, con quien solía ser visto en un gimnasio de Los Angeles. Pero, como casi siempre en el historial de Efron, nunca se confirmó.